Телеканал ТЕТ начал съемку адаптации известного американского ситкома
25 июля в Киеве стартовали съемки адаптации известного американского ситкома Man with a plan.
Украинскую адаптацию ситкома снимает Drive Production по заказу телеканала ТЕТ. Оригинальное название изменили на “Папа рулит”.
Сюжет комедийной истории расскажет о любящем отце большой семьи, который всю жизнь работал и видел детей и любимую жену только по вечерам, после тяжелого дня. Однако теперь его жизнь меняется навсегда — жена героя решает пойти на работу.
Происходит смена ролей и отец теперь будет следить за детьми и заниматься другими домашними хлопотами. Однако вскоре окажется, что задача, казавшееся ему похожей на приятный отпуск, далеко не так и проста.
Режиссером ситкома стала Алла Грушко.
Премьеру адаптации телезрители смогут увидеть в эфире телеканала ТЕТ уже осенью.