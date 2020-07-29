Телеканал ТЕТ начал съемку адаптации известного американского ситкома

25 июля в Киеве стартовали съемки адаптации известного американского ситкома Man with a plan.

В Америке премьера ситкома состоялась в 2016 году, а главную роль в нем исполнил Мэтт Леблан.

Украинскую адаптацию ситкома снимает Drive Production по заказу телеканала ТЕТ. Оригинальное название изменили на “Папа рулит”.

Сюжет комедийной истории расскажет о любящем отце большой семьи, который всю жизнь работал и видел детей и любимую жену только по вечерам, после тяжелого дня. Однако теперь его жизнь меняется навсегда — жена героя решает пойти на работу.

Происходит смена ролей и отец теперь будет следить за детьми и заниматься другими домашними хлопотами. Однако вскоре окажется, что задача, казавшееся ему похожей на приятный отпуск, далеко не так и проста.

Главные роли в ситкоме исполняют: Александр Станкевич (отец семейства), Екатерина Варченко (жена), Варвара Кошевая, Фрося Мельник, Федя Смирнов (дети).

Режиссером ситкома стала Алла Грушко.

Премьеру адаптации телезрители смогут увидеть в эфире телеканала ТЕТ уже осенью.