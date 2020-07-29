Телеканал ТЕТ начал съемку адаптации известного американского ситкома

29 июля 2020 20:06 Александр Кива
Телеканал ТЕТ начал съемку адаптации известного американского ситкома
Актеры ситкома Папа рулит.
пресс-служба

25 июля в Киеве стартовали съемки адаптации известного американского ситкома Man with a plan.

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В Америке премьера ситкома состоялась в 2016 году, а главную роль в нем исполнил Мэтт Леблан. 

Украинскую адаптацию ситкома снимает Drive Production по заказу телеканала ТЕТ.  Оригинальное название изменили на “Папа рулит”.

Сюжет комедийной истории расскажет о любящем отце большой семьи, который всю жизнь работал и видел детей и любимую жену только по вечерам, после тяжелого дня. Однако теперь его жизнь меняется навсегда — жена героя решает пойти на работу.

Происходит смена ролей и отец теперь будет следить за детьми и заниматься другими домашними хлопотами.  Однако вскоре окажется, что задача, казавшееся ему похожей на приятный отпуск, далеко не так и проста.

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Главные роли в ситкоме исполняют: Александр Станкевич (отец семейства), Екатерина Варченко (жена), Варвара Кошевая, Фрося Мельник, Федя Смирнов (дети). 

Режиссером ситкома стала Алла Грушко. 

Премьеру адаптации телезрители смогут увидеть в эфире телеканала ТЕТ уже осенью.  

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