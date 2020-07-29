Останній москаль: сериал возвращается на экраны телевизоров

Комедия «Останній москаль» будет идти с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТЕТ.

В центре сюжета — московский мажор Валера, который приехал в карпатское село на гуцульское перевоспитание. Процесс перевоплощения из мажора и насмешит, и растрогает.

Сериал Останній москаль считается одним из самых успешных комедийных многосерийников за последние годы. Поэтому делимся фактами о сериале без которых такой успех был бы просто невозможным.

Музыка

Задача музыки передать атмосферу происходящего и рассказать историю только с помощью звуков. В сериале с этой задачей отлично справилась украинская фолк-рок-группа Kozak System.

Главный актер

Сейчас уже невозможно представить в главной роли кого-то вместо Игоря Скрипко, но пилотную серию сняли с Александром Головиным. Позже Александр не смог подтвердить работу над проектом, поэтому роль получил Игорь Скрипко.

Перевоплощение Юрия Горбунова

Ведущий и актер Юрий Горбунов отрастил щетину ради роли Ивана Петрука в сериале.

Чтобы насладиться сериалом и рассмотреть еще больше деталей, включайте невероятную украинскую комедию «Последний москаль» уже 3 августа в 21:00 на ТЕТ.