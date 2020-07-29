Останній москаль: сериал возвращается на экраны телевизоров
Комедия «Останній москаль» будет идти с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТЕТ.
Сериал Останній москаль считается одним из самых успешных комедийных многосерийников за последние годы. Поэтому делимся фактами о сериале без которых такой успех был бы просто невозможным.
Музыка
Задача музыки передать атмосферу происходящего и рассказать историю только с помощью звуков. В сериале с этой задачей отлично справилась украинская фолк-рок-группа Kozak System.
Главный актер
Сейчас уже невозможно представить в главной роли кого-то вместо Игоря Скрипко, но пилотную серию сняли с Александром Головиным. Позже Александр не смог подтвердить работу над проектом, поэтому роль получил Игорь Скрипко.
Перевоплощение Юрия Горбунова
Чтобы насладиться сериалом и рассмотреть еще больше деталей, включайте невероятную украинскую комедию «Последний москаль» уже 3 августа в 21:00 на ТЕТ.