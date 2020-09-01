Супермама с Дмитрием Карпачевым: хороша ли тактика «мама-подружка»?

1 сентября в 18:00 СТБ зрители продолжат наблюдать, как четыре мамочки соревнуются между собой за звание лучшей, в рамках психологического реалити «Супермама».

Сегодня участницы отправятся в гости к бьюти-маме Ирине, которая воспитывает дочь настоящей леди!

С понедельника по четверг мамочки с разными взглядами на воспитание соревнуются за звание лучшей. Кто станет супермамой: дизайнер Анна, которая позволяет жить дочери-подростку по своим правилам, Ирина, которая с детства прививает ребенку любовь к прекрасному, строгая мама-ясновидящая Дали или победительница четвертого сезона «Зважені та щасливі» Юлия Науменко – узнаем совсем скоро.

А пока, в гости приглашает Ирина, мама 11-летней Софии. С детства участница прививает дочери ощущение прекрасного и воспитывает в ней качества настоящей леди. Вместе с мамой девочка ходит в спортзал, в салон красоты, на маникюр и покраску волос. Не теряются ли за такой красивой картинкой другие важные аспекты воспитания – это уже сегодня проверят соперницы.

«Я считаю себя супермамочкой, потому что поддерживаю свою девочку во всех ее начинаниях. Безумно люблю свою дочь. Это мое все, это моя жизнь!», - комментирует героиня.

Что о таких принципах воспитания скажут участницы реалити и Дмитрий Карпачев – смотрите в шоу «Супермама», в 18:00 на СТБ.