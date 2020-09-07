Детектор лжи: Не приведет ли правда к краху молодой семьи – смотрите во 2 выпуске

7 сентября 2020 12:50 Юлия Крутиева
Детектор лжи: Не приведет ли правда к краху молодой семьи – смотрите во 2 выпуске
Детектор лжи 10 сезон 2 выпуск
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 7 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет второй премьерный выпуск 10 сезона психологического проекта "Детектор лжи" с Дмитрием Карпачевым.

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Откровенно ответить на все вопросы согласился 28-летний Влад Коротеев из Запорожья. На "Детектор лжи" его привела жена из-за постоянного вранья мужчины. За 7 лет совместной жизни Влад так много врал, что Яна уже не верит ни единому его слову.

Я потеряла к нему доверие, – объяснит супруга. – И что бы он уже не говорил, даже если это правда, я ему просто не верю.

Родные Влада / пресс-служба канала СТБ

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Семья на грани распада. И чтобы хоть как-то наладить отношения и сохранить семью, Влад согласился пройти полиграф и честно признаться жене во всех своих грехах. И теперь единственное, что может помочь ему возобновить доверие, – это честность на полиграфе. Герой готов на все, чтобы заслужить последний шанс.

Неужели Влад соврал Яне, что потерял обручальное кольцо, а на самом деле – продал его? Воровал ли парень деньги у тещи-пенсионерки? Удастся ли ему быть откровенным до конца? И, прежде всего, с самим собой?

Герой выпуска Влад Коротеев / пресс-служба канала СТБ

Не пропустите второй выпуск проекта «Детектор лжи» сегодня, 7 сентября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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