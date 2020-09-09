О чем молчат женщины: что делать, если муж предлагает секс втроем

9 сентября в 19:00 на телеканале СТБ состоится показ второго выпуска ток-шоу "О чем молчат женщины", ведущей которого стала Оксана Байрак.

На тему сексуальных фантазии боятся откровенничать тысячи украинок. Но не на ток-шоу «О чем молчат женщины» ! В новом выпуске ведущая и эксперты обсудят такую сложную тему, как табуированности секса в обществе, а именно – секс втроем.

В семье 32-летней Марты уже много лет царит гармония - любящий муж, подрастающая умница-дочь и благополучие. В их паре все идеально, кроме одного «но» - он хочет, чтобы в постели их было трое. Марта не знает, согласиться ли ей на эксперимент мужа, и какие опасности это может принести в их интимную жизнь.

О чем молчат женщины: что делать, если муж предлагает секс втроем / пресс-служба канала СТБ

Эксперты разделятся на два лагеря: одни будут говорить, что отсутствие предрассудков в браке только укрепляет отношения и делает совместную жизнь счастливее. Другие же расскажут о личном опыте, когда подобные эксперименты вели за собой разрушение отношений, а иногда просто скрывали желания легализовать любовника. Оксана Байрак даже приоткроет тайну своих пикантных приключений!

Не пропустите новый выпуск ток-шоу «О чем молчат женщины» сегодня, 9 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ!

Напомним,