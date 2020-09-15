Таємниці ДНК 2 сезон – последняя надежда героини отыскать семью

15 сентября 2020 13:35 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон – последняя надежда героини отыскать семью
Таємниці ДНК – последняя надежда героини отыскать семью
пресс-служба

Сегодня, 15 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет 8 выпуск 2 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК».

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Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который навсегда изменит жизнь 25-летней Карины. Девушка мечтает найти родного брата.

За помощью проекта обратится 25-летняя Карина Завиша, также известная зрителям как участница реалити «Від пацанки до панянки». Девушка признается, что всю свою жизнь чувствует себя очень одинокой. С самого рождения Карина не знала родительской любви и жила в детских домах. К ней никто не приезжал и не интересовался ею. Карине удалось найти информацию о своей биологической матери, но, к сожалению, женщины не стало задолго до этого.

Несколько лет назад девушке стало известно о существовании родного брата, но самостоятельные поиски результата не дали. Теперь именно он – ее последняя надежда обрести семью. Карина убеждена, что команда «Таємниці ДНК» сможет помочь. Какую правду откроет тест ДНК?  Смотрите сегодня в 19:00 на СТБ! 

 

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