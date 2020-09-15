Таємниці ДНК 2 сезон – последняя надежда героини отыскать семью
Сегодня, 15 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет 8 выпуск 2 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК».
За помощью проекта обратится 25-летняя Карина Завиша, также известная зрителям как участница реалити «Від пацанки до панянки». Девушка признается, что всю свою жизнь чувствует себя очень одинокой. С самого рождения Карина не знала родительской любви и жила в детских домах. К ней никто не приезжал и не интересовался ею. Карине удалось найти информацию о своей биологической матери, но, к сожалению, женщины не стало задолго до этого.
Несколько лет назад девушке стало известно о существовании родного брата, но самостоятельные поиски результата не дали. Теперь именно он – ее последняя надежда обрести семью. Карина убеждена, что команда «Таємниці ДНК» сможет помочь. Какую правду откроет тест ДНК? Смотрите сегодня в 19:00 на СТБ!