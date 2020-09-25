МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут готовить вместе с MONATIK и Настей Каменских

Завтра в 19:00 на МастерШеф на СТБ кулинары-аматоры будут не только кормить, но и готовить вместе со звездами! На кухню к участникам придут топовые артисты украинского шоу-бизнеса - MONATIK и Настя Каменских.

Судьи "МастерШеф-10" Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский приготовили для кулинаров-аматоров невероятный сюрприз и пригласили на кухню звезд MONATIK и Настя Каменских (NK).

Дима и Настя будут не только оценивать ваши кулинарные способности, но и на время конкурса станут бренд-шефами команд. Руководствуясь их предпочтениями и вкусами, вы должны приготовить обед из тех продуктов, которые находятся в холодильниках звездный гостей,

– объяснил правила конкурса Эктор Хименес-Браво.

МастерШеф-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2020) / пресс-служба канала СТБ

Кулинарам-аматорам предстоит показать знаменитостям, как из продуктов в их рационе можно приготовить что-то новое и изысканное.

Кто же покорит и звезд, и судей - узнаем завтра в 19:00 в новом выпуске «МастерШеф» на СТБ!

Напомним,