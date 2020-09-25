МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут готовить вместе с MONATIK и Настей Каменских
Завтра в 19:00 на МастерШеф на СТБ кулинары-аматоры будут не только кормить, но и готовить вместе со звездами! На кухню к участникам придут топовые артисты украинского шоу-бизнеса - MONATIK и Настя Каменских.
Дима и Настя будут не только оценивать ваши кулинарные способности, но и на время конкурса станут бренд-шефами команд. Руководствуясь их предпочтениями и вкусами, вы должны приготовить обед из тех продуктов, которые находятся в холодильниках звездный гостей,– объяснил правила конкурса Эктор Хименес-Браво.
Кулинарам-аматорам предстоит показать знаменитостям, как из продуктов в их рационе можно приготовить что-то новое и изысканное.
Кто же покорит и звезд, и судей - узнаем завтра в 19:00 в новом выпуске «МастерШеф» на СТБ!
Напомним,