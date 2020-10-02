Дорогая улыбка: где и как лечить зубы бесплатно?

И сколько стоит поставить пломбу в различных регионах Украины и почему в Америке заставляют спиливать украинские пломбы

Читайте такжеСлепая 2 сезон: почему голос матери с того света не дает покоя девушке лечить зубы бесплатно и какую помощь сегодня можно получить в государственной стоматологии, а также расскажут, как в здоровых зубах врачи находят проблемы на тысячи гривен.

Тот поход к стоматологу для Марины должен был стать обычной плановой чисткой зубов. Но только врач заглянула в рот Марины, заверила - ей надо немедленно заменить несколько пломб. Марина удивилась! Ведь любых жалоб на пломбы не было. Впрочем, спорить с врачом не стала. И та сначала заменила одну пломбу. А через два дня Марина почувствовала невыносимую зубную боль. Но самым большим шоком для Марины стал счет, который стоматолог выставила после лечения двух зубов - 7000 гривен. Но это был не конец. Уже через неделю у Марины посыпался третий зуб. Тогда женщина решила - больше к этому врачу ни ногой.

Интересно - это просто Марине не повезло со стоматологом, или таких, которые навязывают лишние услуги и лечат то, что не надо - каждый второй? Чтобы это проверить, «Головна тема» решились на уникальный эксперимент-провокацию. Журналистка проекта, которая всего два месяца назад полностью пролечила зубы, под видом пациентки посетит 10 столичных стоматологий - 5 государственных и 5 частных, и проверит, сколько из них попытаются навязать ей ненужное лечение.

Также команда проекта решила проверить, где можно получить стоматологические услуги бесплатно и для этого провела масштабный рейд государственными стоматологиями всей страны. Журналисты из Киева, Львова и Харькова наведаются под прикрытием в государственные больницы областных центров и небольших городов. Там они будут делать вид, будто у них очень болят зубы, чтобы выяснить, согласятся ли стоматологи спасать их без денег.

Кроме того, «Головна тема» сделала уникальную экспертизу - отдала в лабораторию шесть видов наиболее разрекламированных зубных паст и выяснила, чем отличается дорогая и дешевая и какие компоненты в пастах действительно полезны для наших зубов, а какие наоборот могут навредить. Журналисты провели народное голосование, чтобы узнать, какую щетку выбирают украинцы - за 17, 170 или 700 гривен и есть ли между ними на самом деле разница.

А еще в программе расскажут, сколько стоит поставить пломбу в различных регионах Украины и почему в Америке заставляют спиливать украинские пломбы. И дадут важные советы - как и чем чистить зубы, чтобы ходить к стоматологам как можно реже!

«Не шутка то, что украинцы являются самой беззубой нацией в мире. Каждый третий украинец в 25 лет не досчитывается 2-х зубов, в 50 - теряет половину, а в 70 - почти беззубый. Итак, что вернет нам всем белоснежную улыбку - будем разбираться в «Головній темі» в эту субботу в 20:00», - прокомментировала ведущая Елена Кот.

Смотрите новый сезон программы «Головна тема» в субботу в 20:00 на канале «Украина»!