Слепая 2 сезон: почему голос матери с того света не дает покоя девушке
2 октября 2020 12:30
Слепая 2 сезон: почему голос матери с того света не дает покоя девушке
пресс-служба
Сегодня, 2 октября, c 16:20 в скриптед-реалити “Слепая” на СТБ слепая провидица баба Люба будет помогать героям разбираться в причинах своих несчастий и избавляться от них.
бабе Любе за помощью обратится Ирина, которая полгода назад похоронила маму. Девушка до сих пор слышит ее голос, а не так давно она даже ее мама даже отобрала у грабителя похищенное кольцо Ирины. Однако именно эту драгоценность покойная завещала подруге. Дочь не выполнила волю матери, и оставила украшение себе. Теперь с девушкой постоянно происходит что-то необъяснимое и Ира понимает, что теряет рассудок. Сможет ли слепая провидица баба Люба растолковать проклятие и помочь Ире? Почему родная мать так обделила дочь - узнаем сегодня в новых эпизодах скриптед-реалити “Слепая” на СТБ!
Напомним: