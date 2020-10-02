Слепая 2 сезон: почему голос матери с того света не дает покоя девушке

2 октября 2020 12:30 Александр Кива
Слепая 2 сезон: почему голос матери с того света не дает покоя девушке
Слепая 2 сезон: почему голос матери с того света не дает покоя девушке
пресс-служба

Сегодня, 2 октября, c 16:20 в скриптед-реалити “Слепая” на СТБ слепая провидица баба Люба будет помогать героям разбираться в причинах своих несчастий и избавляться от них.

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К бабе Любе за помощью обратится Ирина, которая полгода назад похоронила маму. Девушка до сих пор слышит ее голос, а не так давно она даже ее мама даже отобрала у грабителя похищенное кольцо Ирины. Однако именно эту драгоценность покойная завещала подруге. Дочь не выполнила волю матери, и оставила украшение себе. Теперь с девушкой постоянно происходит что-то необъяснимое и Ира понимает, что теряет рассудок. Сможет ли слепая провидица баба Люба растолковать проклятие и помочь Ире? Почему родная мать так обделила дочь - узнаем сегодня в новых эпизодах скриптед-реалити “Слепая”  на СТБ!

Напомним:

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