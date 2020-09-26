Слепая-2: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 25.09.2020)

26 сентября 2020 11:15 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 25.09.2020)

25 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 11 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 11 серии сериала Слепая-2:

К бабушке Любе за помощью обратилась Мария. Девушка была уверена, что живет в согласии со своим женихом. Но кроме нее парня никто не видит. Два месяца назад пара сильно поссорилась, и любимый Юрий ушел от девушки. Он сменил номер телефона, место жительства и работу. Напуганной Маше сможет помочь знахарка в 11 серии сериала Слепая 2020. Бабушка Люба шокировала девушку видением: два месяца героиня жила в каком-то трансе и общалась с призраком...

Что за душа приходит к Маше? И не несет ли она опасность? 

11 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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