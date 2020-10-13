Супермама 2 сезон: стоит ли бабушке принимать активное участие в воспитании внуков?

13 октября 2020 22:26 Александр Кива
Супермама 2 сезон: стоит ли бабушке принимать активное участие в воспитании внуков?
Супермама 2 сезон: стоит ли бабушке принимать активное участие в воспитании внуков?
пресс-служба

14 октября в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат бороться за звание лучшей.

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Участницы отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев. 

Участницы отправляются в гости к оперной диве – Алене Гребенюк. Героиня воспитывает 12-летнюю дочь Лизу. Мама старается в любых ситуациях поддерживать девочку, а также проводить с ней много времени. Вместе с ними живет мама Алены. В женском коллективе всегда царит любовь, взаимопонимание и уют. Семья для них всегда на первом месте. Таким ли положительным будет вердикт ведущего проекта и соперниц?

«Я думаю, что отвечаю всем параметрам супермамы, потому что моя дочь воспитывается в традициях и в семье. Мы живем тремя поколениями – с мамой. Для нас семья – это самое важное, что есть в жизни. Именно эти люди всегда тебе помогут и всегда тебя поймут. Главное, чтобы был дом, в который можно вернуться, где тебе будет тепло и уютно», - рассказывает героиня.

Каким будет вердикт соперниц? Смотрите в среду, 14 октября, в 18:00 на СТБ!

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