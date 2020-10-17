Доллар по 29 – покупать или сбывать?

Команда проекта "головна тема" подготовила еще один невероятно интересный эксперимент. Не пропустите новый выпуск от 17.10.2020 на канале Украина.

В субботу, 17 октября, в общественно-резонансном проекте «Головна тема» с Еленой Кот на канале «Украина», выяснят, что будет с курсом доллара к Новому году и в какой валюте стоит хранить свои сбережения, а также дадут эффективные советы, что делать, если вы задолжали или одолжили кому-то в иностранной валюте, когда она была дешевле.

В 2006 году Елена взяла в банке валютный кредит на квартиру – 70 тысяч долларов по курсу 5. Но теперь ее жилье обесценилось вдвое, впрочем, долг перед банком вырос в пять раз! Теперь она боится, что из-за скачка курса доллара, который превратил ее в должницу, может потерять не только крышу над головой, но и жизнь. Ведь женщине начали угрожать из-за долга. Киевлянин Монжи также вложил доллары в квартиру, однако не свою, а лучшего друга. Заняв ему год назад 4 тысячи долларов. Но когда пришло время возвращать долг, друг, сославшись на карантин и скачок курса, отказался платить.

В «Головній темі» расскажут, что делать, если вы задолжали или наоборот заняли кому-то в долларах или евро, когда они были дешевле, и дадут действенные советы, как вернуть валютный долг, если вы заемщик, или, наоборот, должник и как сохранить отношения с близкими людьми, если именно они взяли у вас в долг.

В новом выпуске программы выяснят, как «на глаз» отличить настоящие доллары от подделки. Ведь мошенники научились уже имитировать и водяные знаки, и голограммы, впрочем, вывести их на чистую воду все равно можно. Журналисты проведут уникальный эксперимент с фальшивыми долларами и проверят, узнают ли подделку в разных обменниках и банках, и как на это отреагируют кассиры. Кроме того, зрители узнают, куда отнести поддельные купюры и как не попасть на крючок валютных аферистов.

Также команда проекта подготовила еще один невероятно интересный эксперимент. Чтобы ощутить на себе, каково это - жить на минималку, когда вокруг все дорожает, народный депутат попытается продержаться хотя бы неделю на мизерную зарплату работницы троллейбусного депо. В программе покажут, чем он будет питаться, хватит ли ему денег на проезд и бытовые расходы, и удастся ли сэкономить средства, чтобы купить валюту в запас. «Головна тема» проверит и самых украинцев - обманут ли они иностранца, который понятия не имеет, какой в Украине курс валюты.

Доллар по 28! Курс американской валюты в Украине достиг наивысшей за этот год отметки! – прокомментировала ведущая проекта Елена Кот. – Мы расскажем, что делать, если вы задолжали или наоборот – заняли кому-то в долларах или евро, когда они были дешевле! Вы узнаете, что делать, если вам подсунули фальшивые деньги, и где получить возмещение за поддельную купюру. По 30 или по 25? В какой валюте хранить свои сбережения и стоит ли уже сейчас бежать в банки за долларами? Точный финансовый прогноз – что будет с курсом и ценами? Смотрите в эту субботу в «Головній темі»!