Доллар по 29 – покупать или сбывать?
Команда проекта "головна тема" подготовила еще один невероятно интересный эксперимент. Не пропустите новый выпуск от 17.10.2020 на канале Украина.
В 2006 году Елена взяла в банке валютный кредит на квартиру – 70 тысяч долларов по курсу 5. Но теперь ее жилье обесценилось вдвое, впрочем, долг перед банком вырос в пять раз! Теперь она боится, что из-за скачка курса доллара, который превратил ее в должницу, может потерять не только крышу над головой, но и жизнь. Ведь женщине начали угрожать из-за долга. Киевлянин Монжи также вложил доллары в квартиру, однако не свою, а лучшего друга. Заняв ему год назад 4 тысячи долларов. Но когда пришло время возвращать долг, друг, сославшись на карантин и скачок курса, отказался платить.
В новом выпуске программы выяснят, как «на глаз» отличить настоящие доллары от подделки. Ведь мошенники научились уже имитировать и водяные знаки, и голограммы, впрочем, вывести их на чистую воду все равно можно. Журналисты проведут уникальный эксперимент с фальшивыми долларами и проверят, узнают ли подделку в разных обменниках и банках, и как на это отреагируют кассиры. Кроме того, зрители узнают, куда отнести поддельные купюры и как не попасть на крючок валютных аферистов.
Доллар по 28! Курс американской валюты в Украине достиг наивысшей за этот год отметки! – прокомментировала ведущая проекта Елена Кот. – Мы расскажем, что делать, если вы задолжали или наоборот – заняли кому-то в долларах или евро, когда они были дешевле! Вы узнаете, что делать, если вам подсунули фальшивые деньги, и где получить возмещение за поддельную купюру. По 30 или по 25? В какой валюте хранить свои сбережения и стоит ли уже сейчас бежать в банки за долларами? Точный финансовый прогноз – что будет с курсом и ценами? Смотрите в эту субботу в «Головній темі»!