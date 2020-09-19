Как отличить удачную схему заработка от финансовой пирамиды и куда вложить деньги, чтобы не прогореть, а разбогатеть?

В субботу, 19 сентября, в 20:00 в общественно-резонансном проекте «Головна тема» с Еленой Кот на канале «Украина», раскроют новые подробности об одной из самых известных ювелирных компаний, которая оказалась в эпицентре скандала.

600 тысяч украинцев вложили деньги в украшения и сертификаты, чтобы за них получить деньги с безумными процентами! Этот сенсационный заработок неожиданно стал мегапопулярным в Украине, пока с обысками к известной ювелирной компании не пришли работники СБУ. Теперь владельцы предприятия под домашним арестом, компанию назвали «финансовой пирамидой», а правоохранители заблокировали ее деятельность. Всю страну интересует, что это было - гениальный бизнес или ювелирная афера?

«Головна тема» провела собственное расследование и выяснила, действительно ли руководитель этой ювелирной компании под домашним арестом, кто и когда вернет долги половине миллиона украинцев, вложивших деньги в известную ювелирную компанию, и как отличить удачную схему заработка от финансовой пирамиды.

Журналисты программы решили проверить, как работает самый популярный в Украине ювелирный бизнес, и увидеть собственными глазами - во что именно вкладываются тысячи украинцев, поэтому сами стали клиентами известной сети. Результат финансового эксперимента покажет, сколько сегодня можно заработать на ювелирном депозите, чем покупать золото выгоднее, нежели валюту, и стоит ли иметь дело с таким бизнесом.

Кроме того, в студии «Головної теми» выяснят, с чего на самом деле сделаны украшения, которые компания выдает за золотые и продает по завышенным ценам.

А также разберут самые распространенные мнения украинцев о деньгах, и расскажут, нужно ли откладывать на «черный» день, как правильно мыслить и как в кошельке раскладывать деньги, чтобы превратить воображаемое состояние на реальное. Зрители получат эффективные советы, куда вложить и кому занять, чтобы точно заработать!

Смотрите новый сезон программы «Головна тема» в субботу в 20:00 на канале «Украина»!

Напомним,