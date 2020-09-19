Как отличить удачную схему заработка от финансовой пирамиды?
Как отличить удачную схему заработка от финансовой пирамиды и куда вложить деньги, чтобы не прогореть, а разбогатеть?
600 тысяч украинцев вложили деньги в украшения и сертификаты, чтобы за них получить деньги с безумными процентами! Этот сенсационный заработок неожиданно стал мегапопулярным в Украине, пока с обысками к известной ювелирной компании не пришли работники СБУ. Теперь владельцы предприятия под домашним арестом, компанию назвали «финансовой пирамидой», а правоохранители заблокировали ее деятельность. Всю страну интересует, что это было - гениальный бизнес или ювелирная афера?
Журналисты программы решили проверить, как работает самый популярный в Украине ювелирный бизнес, и увидеть собственными глазами - во что именно вкладываются тысячи украинцев, поэтому сами стали клиентами известной сети. Результат финансового эксперимента покажет, сколько сегодня можно заработать на ювелирном депозите, чем покупать золото выгоднее, нежели валюту, и стоит ли иметь дело с таким бизнесом.
А также разберут самые распространенные мнения украинцев о деньгах, и расскажут, нужно ли откладывать на «черный» день, как правильно мыслить и как в кошельке раскладывать деньги, чтобы превратить воображаемое состояние на реальное. Зрители получат эффективные советы, куда вложить и кому занять, чтобы точно заработать!
Смотрите новый сезон программы «Головна тема» в субботу в 20:00 на канале «Украина»!
Напомним,