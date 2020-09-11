Есть ли в украинцев коллективный иммунитет к Covid-19?

И почему у одного пациента в разных лабораториях положительный и одновременно отрицательный результат на Covid.

В субботу, 12 сентября, в общественно-резонансном проекте «Головна тема» с Еленой Кот на канале «Украина», проведут уникальный масштабный эксперимент - массовое тестирование на COVID и выяснят, есть ли в украинцев коллективный иммунитет к вирусу.

Когда только началась эпидемия, в Минздраве заявляли, что на коронавирус могут переболеть 80% украинцев и некоторые даже не заметят симптомы болезни. Именно поэтому команда проекта решила выяснить, правда ли, что иммунитет к Covid имеют даже те, кто не испытывал симптомов вируса. Для этого впервые на телевидении «Головна тема» провела грандиозное массовое тестирование на наличие антител к коронавирусу. ПЦР-тесты сдали 100 украинцев от 7 до 70 лет, среди которых ведущая проекта Елена Кот и ее коллега, ведущий новостей «Сегодня» Игорь Пупков.

Также в студии ведущая предложит сделать экспресс-тест на антитела гостям - народным депутатам Алексею Гончаренко и Лесе Забуранной. Кто из партийных оппонентов согласится на это? Кровь какого политика прольется в студии «Головної теми»? Кто из них уже имеет антитела к Covid и не подозревает об этом?

Результаты уникального исследования покажут, сколько людей из ста протестированных уже имеют иммунитет к Covid-19 и есть ли разница между анализами крови тех, кто вообще не болел коронавирусом, тех, кто только контактировал с инфицированными и украинцев, которые переболели?

В программе проверят, почему у одного пациента в разных лабораториях положительный и одновременно отрицательный результат на Covid, есть ли разница между тестами за 300 и 3000 тысячи гривен и в каких лабораториях делают фейковые анализы - в частных или государственных?

Кроме того, «Головна тема» провела резонансное расследование и обнаружила, куда на самом деле тратят государственные деньги на коронавирус и почему руководители больниц их кладут на депозиты.

«Наши журналисты, благодаря своему расследованию, выяснили, КУДА некоторые больницы ХОРОНЯТ деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом! Интересно, что на это скажут главный санитарный врач Виктор Ляшко и его коллеги из национальной службы здоровья, которые появятся в нашей студии. Уверена, у нас с ними получится горячая дискуссия! А чтобы стать ее свидетелями, смотрите «Головну тему» в субботу, 12 сентября, в 20:00. Просмотр обязателен!», - прокомментировала Елена Кот.

Также в проекте провели всеукраинский опрос, чтобы проверить, сколько украинцев имеют знакомых, которые заболели Covid и какой процент опрошенных лично знают тех, кто заразился и переболел.

Зрители узнают, как получить компенсацию за самоизоляцию и доказать работодателю, что вам действительно нужен больничный.

Смотрите новый сезон программы «Головна тема» в субботу в 20:00 на канале «Украина»!

Напомним,