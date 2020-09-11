Канал 2+2 рассекретил дату премьеры детектива Булатов

11 сентября 2020 19:12 Александр Кива
Канал 2+2 рассекретил дату премьеры детектива Булатов

О чем будет новый сериал Булатов на канале 2+2.

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21 сентября в 21:15 на телеканале 2+2 состоится премьера 16-серийного детектива «Булатов» про лучшего в своем деле, принципиального и очень жесткого следователя службы внутренней безопасности Егора Булатова, который несмотря ни на что отыскивает «крыс» среди своих.

По сюжету, бывший сотрудник Интерпола, молодой и амбициозный Владимир Данченко ради повышения соглашается пойти в «стажеры» и собрать компромат на дерзкого, наглого и безжалостного следователя службы внутренней безопасности Егора Булатова, который уже давно стал неудобным для системы. Булатов – лучший в своем деле, он быстро раскрывает преступления, имеет врожденный талант разоблачать нечистых на руку полицейских и с первого взгляда распознает «крыс» среди коллег. Но методы его работы сомнительные. Руководствуясь не законом, а моралью, в работе Булатов не боится переступать грань – чтобы узнать правду, следователь угрожает, запугивает и пользуется слабостями подозреваемого. Со временем «стажеру» становится ясно, что у Булатова свои мотивы работать в отделе – пользуясь служебным положением, он пытается выяснить, кто из коллег предал его напарника, который трагически погиб во время очередной спецоперации.

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В ролях: Михаил Евланов, Дмитрий Ендальцев, Дарья Полунина, Вячеслав Гиндин, Игорь Салимонов, Александр Данильченко, Артем Позняк, Дарья Трегубова и другие.

Напомним, после показа сериала «Булатов» осенний телесезон канала 2+2 будет продлен долгожданной премьерой второго сезона детективной истории «Братья по крови», а также экшн-сериалом «Ангелы».

 

 

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