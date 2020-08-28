Головна тема начинает новый сезон на канале Украина

В субботу, 29 августа, на канале «Украина» стартует новый сезон общественно-резонансного проекта «Головна тема» с ведущей Еленой Кот.

В новых выпусках программы будет еще больше актуальных тем, острых обсуждений, неожиданных экспериментов и смелых расследований.

Традиционно гостями студии «Головної теми» станут руководители министерств, чиновники и общественные деятели. В новом сезоне проекта ведущая Елена Кот подготовила для них много провокационных вопросов и задач, чтобы добиться конкретики и заставить чиновников поднять на рассмотрение глобальные темы, которые волнуют украинцев и имеют резонанс в обществе.

В студии появятся журналисты «Головної теми», которые также будут ставить актуальные вопросы экспертам, принимать участие в обсуждениях и держать в фокусе все аспекты проблемы.

«Новый сезон «Головної теми»! Мы идем на неожиданные эксперименты ради вашей безопасности. Разоблачаем чиновников, преступников и мошенников. Даем реальные советы, которые сохранят ваши жизни и деньги. И хоть как штормит страну, мы не пугаем карантинами и террористами. «Головна тема» - это всегда конкретика, которую вы искали в это взрывное время», - рассказала ведущая программы Елена Кот.

В первом выпуске сезона речь пойдет о новых правилах карантина в школах и транспорте. Елена Кот будет выяснять у руководителей министерств, по какому принципу происходит разделение на карантинные зоны и сколько оно еще будет продолжаться. В программе прозвучит прогноз от Минздрава - накроет ли Украину вторая волна коронавируса, и какие прививки нужно сделать уже сейчас, чтобы пережить осень здоровыми.

«Головна тема» с помощью эксперимента выяснит, как получить социальные услуги в государственных инстанциях в условиях санитарных ограничений, и реально ли вообще это сделать. Журналистка проекта попытается помочь трем киевлянам подать документы и получить справки в нескольких инстанциях, которые работают в условиях карантина.

Еще один эксперимент проекта продемонстрирует, действительно ли дистанционное обучение хуже традиционного, и какие уроки школьники усваивают лучше. В выпуске расскажут, как готовятся к первому сентября в других странах, и какие бонусы и ограничения вводят для школьников за рубежом.

Кроме того, зрители услышат важные советы, как защитить свои права, работая дистанционно и получат ответы на вопросы - как должны начислять зарплату за дистанционную работу, и что делать, чтобы удобная удаленная работа не превратилась в бесплатное рабство?

Смотрите новый сезон программы «Головна тема» в субботу в 20:00 на канале «Украина»!