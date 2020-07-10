Головна тема: где и как отдохнуть дешевле и комфортнее летом 2020 года?

Головна тема: где и как отдохнуть дешевле и комфортнее летом 2020 года?

Украинцы заграницей в изоляторе и без еды. Как не попасть в ситуацию, как туристы в Афинах? И где дешевле и комфортнее провести отпуск?

В субботу, 11 июля, в студии общественно-резонансного проекта «Головна тема» с Еленой Кот на канале «Украина», будут говорить об отдыхе этим летом.

В этом году из-за эпидемии коронавируса ЕС так и не открыл границы для украинских туристов. Впрочем, это не означает, что отпуск надо отменять или вообще отказываться от него. Вопрос только - где и как его лучше провести? «Головна тема» решила разобраться.

Чтобы выяснить, где в Украине этим летом отдыхать комфортнее, безопаснее и выгоднее - в популярных местах или менее известных - журналисты «Головної теми» отправились в масштабный туристический рейд. Они проверили курорты в различных уголках Украины, убедились, соответствуют ли ожидания реальности на украинских Мальдивах, Мертвом море и Атлантиде. Кроме того, посчитали, во сколько обойдется отдых в живописных, но малоизвестных туристических местах, и на курортах Черного и Азовского морей и выяснили, где на 1000 гривен в день можно получить больше комфорта и развлечений.

В новом выпуске расскажут, сколько стоит море на карантине - какие цены на еду и развлечения на популярных пляжах, и во сколько обойдется жилье в Затоке, Кирилловке и в Железном порту. В частности, поделятся секретами дешевых путешествий - как ездить на поездах и снимать жилье бесплатно.

Также зрители узнают, какие новшества из-за эпидемии коронавируса подготовили для отдыхающих отели Турции, Египта, Грузии, Болгарии и Албании, где наших туристов встречают с цветами, как в этом году выглядит Аll inclusivе и какой из иностранных курортов сегодня дешевле, чем Одесса.

Смотрите программу «Головна тема» в субботу в 20:00 на канале «Украина»!