Телеведущая Лидия Таран о романе с Андреем Хлывнюком: свободные люди
5 июля 2020 13:00
Телеведущая Лидия Таран
социальная сеть Instagram
Ведущая Лидия Таран вспомнила историю 14-годичной давности.
Лидии Таран с шоуменом Андреем Доманским уже и добавить нечего. А вот о вероятном романе ведущей с еще одной звездой телеэкранов, фронтменом группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком мало кто знает.
Больше 10-ти лет назад ходили слухи, что песня Хлывнюка «Happy End» написана была именно для Лидии. Так, сам исполнитель не подтвердил, но и не опроверг версию о своих ухаживаниях к уже известной ведущей.
Музыкант Андрей Хлывнюк / социальная сеть Instagram
Я думаю, что Андрей художник высокого уровня и это просто образы. Я даже эту песню не слышала, просто потом мне кто-то сказал: «О, там есть песня о новостях». Это было до Мезозойской эры. Был клуб «Бабуин», он там пел... Но это было такое время, когда все тусят вечером. Ты очень молод, у вас какие-то вечеринки, там концерт, там концерт, вы постоянно ходите, ну, свободные люди,‒ прокомментировала звезда «ТСН».
Напомним,