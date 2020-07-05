Телеведущая Лидия Таран о романе с Андреем Хлывнюком: свободные люди

5 июля 2020 13:00 Катерина Даниленко
Телеведущая Лидия Таран о романе с Андреем Хлывнюком: свободные люди
Телеведущая Лидия Таран
социальная сеть Instagram

Ведущая Лидия Таран вспомнила историю 14-годичной давности.

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О романтических отношениях и гражданском браке телеведущей Лидии Таран с шоуменом Андреем Доманским уже и добавить нечего. А вот о вероятном романе ведущей с еще одной звездой телеэкранов, фронтменом группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком мало кто знает.

Больше 10-ти лет назад ходили слухи, что песня Хлывнюка «Happy End» написана была именно для Лидии. Так, сам исполнитель не подтвердил, но и не опроверг версию о своих ухаживаниях к уже известной ведущей.

Музыкант Андрей Хлывнюк / социальная сеть Instagram

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Таран же утверждает, что в песне речь не о ней, Андрей просто образ такой увидел. Однако знаменитость не стала отрицать, что неоднократно проводила время с музыкантом.

Я думаю, что Андрей художник высокого уровня и это просто образы. Я даже эту песню не слышала, просто потом мне кто-то сказал: «О, там есть песня о новостях». Это было до Мезозойской эры. Был клуб «Бабуин», он там пел... Но это было такое время, когда все тусят вечером. Ты очень молод, у вас какие-то вечеринки, там концерт, там концерт, вы постоянно ходите, ну, свободные люди,
‒ прокомментировала звезда «ТСН».

Напомним,

 

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