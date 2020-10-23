Слепая 2 сезон: чем опасен неудачный приворот

23 октября 2020 00:04 Александр Кива
Слепая 2 сезон: чем опасен неудачный приворот
Слепая 2 сезон: чем опасен неудачный приворот
пресс-служба

23 октября c 16:20 зрители СТБ увидят четыре премьерных эпизода скриптед-реалити Слепая 2 сезон. Один из выпусков будет посвящен привороту.

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Слепая провидица баба Люба попробует спасти семью героини, которая в отчаянии сделала неудачный обряд на мужа.

Мария и Олег жили в счастливом браке более десяти лет. Однако недавно девушка стала подозревать, что у мужа появилась любовница. Маша любила Олега и хотела его удержать Она самостоятельно провела обряд на сохранение семьи, но он прошел неудачно. После ритуала все стало только хуже и муж собрал вещи и ушел из семьи. Мария решила отправиться за советом к слепой провидице бабе Любе.

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Но даже бабушка не уверена, что Мария сможет исправить ошибку и вернуть любимого! Чем обернётся неудачный приворот - узнаем 23 октября в 16:20 на СТБ!

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