Слепая 2 сезон: чем опасен неудачный приворот
23 октября c 16:20 зрители СТБ увидят четыре премьерных эпизода скриптед-реалити Слепая 2 сезон. Один из выпусков будет посвящен привороту.
Мария и Олег жили в счастливом браке более десяти лет. Однако недавно девушка стала подозревать, что у мужа появилась любовница. Маша любила Олега и хотела его удержать Она самостоятельно провела обряд на сохранение семьи, но он прошел неудачно. После ритуала все стало только хуже и муж собрал вещи и ушел из семьи. Мария решила отправиться за советом к слепой провидице бабе Любе.