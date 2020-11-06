Жизнь на карантине - как заработать во времена коронакризиса?

Еще один эксперимент программы Головна тема покажет, как и где искать работу, не выходя из дома, и при этом не попасть на мошенников

В субботу, 7 ноября, в общественно-резонансном проекте «Головна тема» с Еленой Кот на канале «Украина», проведут уникальный эксперимент и выяснят, как и где найти достойную вакансию во время карантина, а также расскажут, как сейчас сохранить свое рабочее место и зарплату.

Еще полгода назад Сергей и Евгения даже подумать не могли, что когда-нибудь станут безработными! Евгении - 33. Последние три года она работала в ателье оператором компьютерной вышивки и зарабатывала 27 тысяч гривен в месяц. Но в мае ателье закрылось. А тридцатидвухлетний юрист Сергей до карантина работал сам на себя и ежемесячно получал не менее 17-ти тысяч гривен. Но теперь заказов почти нет! Потеря доходов из-за карантина пугает украинцев не менее чем риск заболеть. Но «Головна тема» не поддается панике, а ищет выход!

Команда проекта подготовила уникальный эксперимент, чтобы проверить, как и где украинцам можно трудоустроиться уже сегодня. Герои программы Сергей и Евгения попытаются найти хорошую работу за 24 часа. Каждый из них перепробует с десяток вакансий, чтобы найти лучший вариант! Зрители увидят, кто во время поиска потеряет деньги, а кто наоборот хорошо заработает и где, и узнают секреты эффективного поиска вакансий для мужчин и женщин.

Журналисты «Головної теми» проверят, кому предлагают работу, сколько платят и где можно трудоустроиться по правительственной программе «500 тысяч рабочих мест». А также проведут всеукраинский рейд и выяснят, кто наживается на украинцах во времена коронакризиса.

Еще один эксперимент программы покажет, как и где искать работу, не выходя из дома, и при этом не попасть на мошенников. В новом выпуске объяснят, как не потерять деньги при поиске заработка и сразу по объявлению отличить настоящую работу от фейковых вакансий.

Кроме того, в «Головній темі» дадут эффективные советы, как сейчас сохранить свое рабочее место и зарплату и как действовать, если вдруг вас уволили в разгар карантина.

Смотрите программу «Головна тема» каждую субботу в 20:00 на канале «Украина»!