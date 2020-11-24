Таємниці ДНК 2 сезон: проект попытается помочь героине познакомиться с родным отцом

24 ноября 2020 14:10 Юлия Крутиева
Таємниці ДНК 2 сезон: проект попытается помочь героине познакомиться с родным отцом
Таємниці ДНК 2 сезон: проект попытается помочь героине познакомиться с родным отцом
пресс-служба

Сегодня, 24 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

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Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который раскроет правду для 18-летней Яны. Девушка не знает, кто ее биологический отец.

18-летняя Яна всегда чувствовала себя сиротой. Почти с пеленок девочку воспитывала ее строгая бабушка, ведь родная мать Яны строила новую жизнь в соседнем селе. Девушка признается, что главная мечта для нее сейчас – создать собственную счастливую семью. А еще – увидеть на своей свадьбе родного отца и наладить с ним отношения. Но только кто он – неизвестно.

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Яна выяснила, что перед ее рождением у матери была связь с двумя мужчинами из одного села. Девушка никогда не видела их, но сумела разыскать в социальных сетях. Вот только оба уверяют, что никто из них не может быть отцом Яны! Последняя надежда девушки – ток-шоу «Таємниці ДНК». Смотрите сегодня,  в 19:00 на СТБ!

Напомним,

 

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