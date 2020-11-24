Таємниці ДНК 2 сезон: проект попытается помочь героине познакомиться с родным отцом
Сегодня, 24 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».
18-летняя Яна всегда чувствовала себя сиротой. Почти с пеленок девочку воспитывала ее строгая бабушка, ведь родная мать Яны строила новую жизнь в соседнем селе. Девушка признается, что главная мечта для нее сейчас – создать собственную счастливую семью. А еще – увидеть на своей свадьбе родного отца и наладить с ним отношения. Но только кто он – неизвестно.
Напомним,
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