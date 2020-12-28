Новогодний Вечерний Квартал: пандемия Covid-19, "авария фонарей на Шулявском мосту" и другие события 2020 года

Новогодний Вечерний Квартал: пандемия Covid-19, "авария фонарей на Шулявском мосту" и другие события 2020 года

Уже традиционно в новогоднюю ночь телеканал «1+1» покажет праздничный выпуск проекта «Вечерний Квартал».

31 декабря в 20:21 состоится премьера новогоднего «Вечернего Квартала», в котором артисты Студии «Квартал 95» подарят праздничное настроение, вспомнив, как прошел 2020 год. Номера в премьерном выпуске также будут посвящены ситуациям, которые могут случиться только в новогоднюю ночь. А начнут праздничный концерт актеры Студии «Квартал 95» с номера на ледовом катке.

Зрители увидят, что случится, если после боя курантов наступит 1 января 2020 и президент Владимир Зеленский будет заранее знать, какие события ждут всех в этом году. Актеры покажут, можно было ли предотвратить пандемию Covid-19, «аварию фонарей на Шулявском мосту» и другие события этого года.

пресс-служба Нового канала

Также украинские политики в исполнении «квартальцев» заглянут в далекий 2025, а вот понравится ли им то, что они увидят, зрители телеканала «1+1» узнают в новогоднюю ночь.

В одном из номеров Евгений Кошевой превратится в печальный символ этого года, вспомнит все, что мешало украинцам счастливо жить, и спрогнозирует, будет ли дальше лучше: «Зато дети, которые в этом году родились, будут уникальными! Только они будут слышать фразу: «Ваши родители в тот год еще и рожать решились!».

Также зрителей ждет песня от «Женского Квартала» об угрызениях совести после новогоднего застолья, заседание членов КСУ, которые решают важный вопрос, как скрыть имущество от электронной декларации и другие номера на актуальные темы.

пресс-служба Нового канала

Евгений Кошевой примерит на себя роль жадного таксиста, который в новогоднюю ночь пытается заработать на год вперед. Одним из его пассажиров окажется известный артист MONATIK.

Зрителей ждут яркие выступления от топовых звезд шоу-бизнеса: тренера «Голосу країни-11» DOROFEEVA, артиста, продюсера MONATIK, эпатажной Натальи Могилевской, ПТП (Потап), ВВ (Вопли Видоплясова), легенды эстрады Софии Ротару и других известных звезд.

пресс-служба Нового канала

Напомним,