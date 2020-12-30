Что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь 2021

Вечный вопрос: что посмотреть в новогоднюю ночь 2021? Теленеделя знает ответ на этот вопрос.

«Вечерний Квартал» на 1+1: пожар, драка и каток

Любимые артисты в новогоднюю ночь будут развлекать зрителей с экранов телевизоров. Что посмотреть? Где? «Теленеделя» подскажет!

Артисты «Квартала» начнут свой новогодний концерт на льду – в рождественском городке на катке исполнят главный джингл, после которого магическим образом попадут на сцену. Традиционно в начале выступления Евгений Кошевой прочитает монолог: в неожиданном для всех образе (даже для самого себя) расскажет о тяжелом уходящем годе. Он будет в костюме, который символизирует 2020-й. Можете себе представить, что это будет?

Зрителей ждут пародии на самых известных политиков: Владимира Зеленского, Илью Киву, Виталия Кличко, Олега Ляшко и других. Кроме политических миниатюр квартальцы представят номера на бытовые темы, знакомые всем: подготовка к праздникам, прощание с 2020 годом и, конечно, карантин.

Лучшие исполнители страны придут поздравлять зрителей новогоднего «Вечернего Квартала»: DOROFEEVA, Потап, MONATIK, Наталья Могилевская, «Воплі Відоплясова», alyona alyona, Тина Кароль и легенда отечественной эстрады София Ротару.

Конечно же, не обойдется без сюрпризов: DOROFEEVA станет женой Евгения Кошевого, а MONATIK – пассажиром новогоднего такси. В каких номерах будет участвовать самый сильный человек планеты 2020 года Алексей Новиков, гитарист группы Green Grey Дизель и израильский стендап-комик Илья Аксельрод, увидим в новогоднюю ночь.

Какой праздник без драки? Она тоже будет – при участии актеров «Вечернего Квартала». А еще они устроят пожар. Символический, конечно же. Потому что гори оно синем пламенем – все то плохое, что нам пришлось пережить в этом году!

Заряд бодрости на следующий год от квартальцев можно получить не только во время праздничного эфира, но и благодаря специальному проморолику. «В Новий рік не втикай, а «Квартал» на «Плюсах» вмикай. Свято – yes, праця – no. Повний стіл буде знов», – поют артисты. Специально для этого яркого видео они перепели песню Chica Bomboni группы MOZGI и обыграли все атрибуты Нового года: оливье, шампанское, елки, обращение президента. И конечно же, маски – как символ 2020-го. Потап в этом ролике предстал в образе Деда Мороза, а Юрий Ткач – Санта Клауса, который на специальных подвесах парит над праздничным столом.

«Дизель Шоу» на ICTV: весело и с песней

«Дизели» не позволят зрителям попрощаться с уходящим годом в плохом настроении. Каким бы ни выдался 2020-й, проводить его нужно достойно, считают артисты и готовят специальный суперпозитивный выпуск «Дизель Шоу». Вместе с ними можно будет зарядиться отличным настроением на 12 месяцев вперед! Они предлагают посмотреть на уходящий год со стороны, чтобы понять: в нем было и много положительных моментов.

– Юмор хорош тем, что помогает даже в самые темные времена видеть что-то хорошее, переводить все в шутку и наслаждаться жизнью. Давайте все вместе войдем в 2021-й с позитивом, – призывает Егор Крутоголов.

Вместе с «дизелями» создавать новогоднее настроение будут Олег Винник, Оля Полякова, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, группы «СКАЙ», ТНМК, Freedom Jazz, Gena VITER и BIG BOSS. Также традиционно в шоу примет участие Василий Вирастюк.

«Мамахохотала» на НЛО TV: говорящая елка и пари на парней

В новогоднем выпуске шоу «Мамахохотала» зрителей ждут молодежный юмор и музыкальный подарок. Актеры покажут, как в этом году мы все сплотились и привыкали к друг другу заново. На примере любимых героев Люды и Вани, Жени и Ани продемонстрируют, как пары меняли свой быт и решали простые жизненные вопросы. А еще расскажут, как наладить личную жизнь, когда все родственники решили поселиться с вами в одной квартире, как туристические агентства пытаются найти клиентов, а девушки заключают пари на парней. Интерактивный номер, который позволил зрителям в зале выбирать развитие сюжета и самим решать судьбу влюбленной пары, также никого не оставит равнодушным. Сон возле миски с салатом оливье, говорящая елка и тайные новогодние желания – все это совсем скоро в эфире шоу «Мамахохотала».

В новогоднем выпуске участники проекта принимают гостей. На огонек к ним заглянут звезды НЛО TV – ведущий шоу «Оттак мастак» Серж Куницын и его соведущая Аманда Ироанья, звезда сериала «Швидка» Надежда Хильская, актеры «Суперкопов» Тарас Цымбалюк и Павел Тупиков, актеры ситкома «Громада» Богдан Шелудяк, Татьяна Юрикова и Кирилл Ганин, а также ведущий тревел-шоу «Чекин» Илья Луценко. Музыкальный сюрприз – зажигательное выступление певицы Златы Огневич.

«Место встречи. Новый год» на Интере: Верку Сердючку подменит Андрей Кравчук

В этот вечер самые популярные украинские артисты – София Ротару, Олег Винник, Ирина Билык, Макс Барских, Злата Огневич, Виталий Козловский, Влад Сытник, Владимир Гришко, Open Kids и многие другие – поздравят телезрителей со сцены Национальной оперы Украины, споют любимые новогодние песни и свои хиты.

Виталий Козловский исполнит одну из самых главных рождественских композиций – Last Christmas Джорджа Майкла, девушки из группы Open Kids – легендарную Jingle bells, а Дима Каднай – Let It Snow Фрэнка Синатры. Регина Тодоренко и Андрей Доманский представят новую интерпретацию знаменитого «Диалога у новогодней елки» из кинофильма «Москва слезам не верит», Наталья Гордиенко – «Песенку про 5 минут» из «Карнавальной ночи». «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино» исполнит Наталья Бучинская, а «Снежинку» из музыкальной сказки «Чародеи» – детский хор «Ласточка».

Неожиданным получится совместный номер Владимира Гришко и солисток Open Kids с зажигательной композицией «Новый год к нам мчится» группы «Дискотека Авария», а знаменитую «Новогоднюю» Верки Сердючки в этот раз будут петь Андрей Кравчук, Ольга Ракицкая и «Анна-Мария». И, конечно же, какой Новый год и Рождество без нашего легендарного «Щедрика» и украинских колядок? Они 31 декабря прозвучат в исполнении Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Г. Веревки.

Звезды также порадуют интересными постановками, творческими экспериментами и праздничными образами.

Ведущие – Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич – поделятся со зрителями историями создания самых главных новогодних песен и кинофильмов. И поздравят страну с Новым годом – праздником, который объединяет всех.

«Музыкальная платформа» на канале «Украина»: награждение лучших

Канал «Украина» подготовил сразу два новогодних концерта. О шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» мы уж писали ранее. В эфире оно будет до полуночи. Его действие происходит на Михайловской площади и в «Крейзи-Караоке». Командуют парадом Оля Полякова и Владимир Остапчук, а среди гостей – Олег Винник, Оля Полякова, Верка Сердючка, NK | Настя Каменских, Макс Барских, DOROFEEVA, Наталия Могилевская, MONATIK, ALEKSEEV, TAYANNA, группы DZIDZIO, MOZGI, The Hardkiss и многие другие.

В 00.05 начнется концерт-награждение лучших песен 2020 года «Музыкальная платформа», который состоялся во дворце «Украина». Из-за карантинных ограничений съемки проходили без зрителей и с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. Ведущими мероприятия стали шоувумен Мария Орлова, музыкальный продюсер канала Геннадий Витер и ведущая «Ранку з «Україною» Мария Мельник.



Украинские звезды блистали на красной дорожке в ярких, порой очень смелых образах. Певицы Оля Полякова, Ирина Федишин и Оля Цибульская выбрали для своего выхода откровенные наряды. DZIDZIO позировал в халате, а Алина Гросу – в ярком-красном платье и оригинальной круглой шляпе. По словам исполнительницы песни «Голый король», на которую ее вдохновил собственный развод, красный наряд создала специально для нее подруга-дизайнер.

Эффектно появилась перед фотографами и Наталия Могилевская в окружении юных блогеров. Звезда напевала свой совместный с тик-токерами хит «Натусик, залетай на шампусик», пританцовывая в леопардовой шубе.

– Мне очень понравилось работать с молодыми музыкантами. Они все делают по-новому, шиворот-навыворот, и если ты идешь именно за этим, то получишь невероятные эмоции, – рассказала певица на красной дорожке и отметила, что, несмотря на ограничения, в этом году она выпустила четыре трека и сняла фильм.

Певец Павло Зибров в 2020 году получил награду за трек «Дівчина XL», который воспевает красоту дам с пышными формами. По словам исполнителя, сам он за время карантина тоже набрал лишних килограммов.

– Плюс три кило! Супруга и дочь подшучивают надо мной и просят больше не поправляться, – признался он.

В этом году лауреатами «Музыкальной платформы» стали DZIDZIO и Оля Цибульская, NK, MONATIK, МЯТА, Jerry Heil, Ирина Билык, Александр Пономарев, Gena VITER, Алина Гросу, Наталия Могилевская, Ирина Федишин, Оля Полякова, Олег Винник, группа «Антитела», Артем Пивоваров, группа «Беz обмежень», TAYANNA, Таюне, Павло Зибров, группа KAZKA, ALEKSEEV и Анна Тринчер.

Текст: Ольга Владимирова