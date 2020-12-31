Лилия Ребрик дала пощечину Ивану Оганесяну

В новогодние праздники на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «18-летний олигарх», снятой совместно со Студией «Квартал 95»

Как пацанке стать олигархом?

В центре сюжета – жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем. Главный герой решает передать свою компанию, а заодно и имущество внебрачной 18-летней дочке. Правда, бизнесмена ожидают «небольшие» загвоздки – со своей дочерью он до сих пор не знаком, и живет она в глухом селе. Так что у него есть всего месяц, чтобы найти общий язык с дочкой и сохранить компанию, которую уже хотят присвоить бизнес-партнеры.

18-летнюю Лесю, которая вот-вот станет юным олигархом, исполняет молодая актриса Ирина Гришак. Ей всего 23, но на ее счету это уже четвертая главная роль.

– Мне нравится, что моя героиня – такая боевая девчонка, практически пацанка, – отмечает Ирина Гришак. – По ходу развития сюжета она попадает в различные ситуации, но никогда не изменяет своим жизненным ориентирам и ценностям. Это мне очень в ней импонирует. Она может меняться внешне, однако всегда остается при своем мнении. Леся привыкла брать ответственность на себя с раннего детства. В этом плане я тоже достаточно обязательна: если даю обещания, всегда стараюсь их выполнить. Так что в чем-то со своей героиней даже похожа.

Совпадение? Не думаем!

Бизнесмена Эдика, который намерен передать дочери свое наследство, сыграл популярный актер Иван Оганесян. Специально для этих съемок он приехал в украинскую столицу, сменил имидж и отрастил бороду.

– Киев – один из моих любимых городов, мне всегда нравится здесь сниматься. А когда еще прочитал этот интересный сценарий и узнал, что буду играть такого яркого, местами даже эпатажного героя, очень обрадовался, – говорит Иван Оганесян.

Кстати, по удивительному совпадению у самого актера тоже есть 18-летняя дочка, более того, зовут ее… Леся. К сожалению, говорит Иван, общаться с ней удается не так часто, поскольку девушка живет в другой стране со своей мамой.

Стервозный характер продлевает молодость

Яркую, эффектную Лену, маму Леси, сыграла ведущая «Ранку з Україною» и актриса Лилия Ребрик. По сценарию ее героиня когда-то отправилась заграницу, но сейчас, спустя много лет, возвращается, чтобы быть рядом с дочерью.

– Лена – эффектная блондинка. Самодостаточная, целеустремленная, очень уверенная в себе дамочка со стервозным характером. При первой же встрече с бывшим дает ему сочную пощечину, а он отвечает: «Не зря говорят, что стервозный характер продлевает молодость». Эту сцену мы снимали в первый же съемочный день, и Ване Оганесяну пришлось мужественно вытерпеть 5 дублей пощечины, – смеется Лилия Ребрик.

К слову, она впервые сыграла маму такой взрослой дочери.

– У меня нет совершенно никаких противоречий на этот счет. Чисто теоретически тоже могла бы быть мамой 18-летней девочки. Но обстоятельства сложилось по-другому, и я счастлива, что все произошло именно так, – говорит актриса.

Также в сериале зрители увидят Екатерину Гулякову, Дмитрия Саранскова, Александра Ганноченко, Андрея Алехина и актеров Студии «Квартал 95»: Юрий Крапов сыграл одноклассника главного героя Ваню, а Мика Фаталов – доктора.

Текст: Алина Круглова