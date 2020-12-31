Лилия Ребрик дала пощечину Ивану Оганесяну

Эксклюзив 31 декабря 2021 11:20 Александр Кива
Лилия Ребрик дала пощечину Ивану Оганесяну
Лилия Ребрик дала пощечину Ивану Оганесяну
пресс-служба

В новогодние праздники на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «18-летний олигарх», снятой совместно со Студией «Квартал 95»

Как пацанке стать олигархом? 

Читайте такжеКрепостная-3: Катерину Вербицкую сыграет другая актриса
В центре сюжета – жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем. Главный герой решает передать свою компанию, а заодно и имущество внебрачной 18-летней дочке. Правда, бизнесмена ожидают «небольшие» загвоздки – со своей дочерью он до сих пор не знаком, и живет она в глухом селе. Так что у него есть всего месяц, чтобы найти общий язык с дочкой и сохранить компанию, которую уже хотят присвоить бизнес-партнеры.

18-летнюю Лесю, которая вот-вот станет юным олигархом, исполняет молодая актриса Ирина Гришак. Ей всего 23, но на ее счету это уже четвертая главная роль.

– Мне нравится, что моя героиня – такая боевая девчонка, практически пацанка, – отмечает Ирина Гришак. – По ходу развития сюжета она попадает в различные ситуации, но никогда не изменяет своим жизненным ориентирам и ценностям. Это мне очень в ней импонирует. Она может меняться внешне, однако всегда остается при своем мнении. Леся привыкла брать ответственность на себя с раннего детства. В этом плане я тоже достаточно обязательна: если даю обещания, всегда стараюсь их выполнить. Так что в чем-то со своей героиней даже похожа.

Совпадение? Не думаем! 

Бизнесмена Эдика, который намерен передать дочери свое наследство, сыграл популярный актер Иван Оганесян. Специально для этих съемок он приехал в украинскую столицу, сменил имидж и отрастил бороду.

– Киев – один из моих любимых городов, мне всегда нравится здесь сниматься. А когда еще прочитал этот интересный сценарий и узнал, что буду играть такого яркого, местами даже эпатажного героя, очень обрадовался, – говорит Иван Оганесян.

Кстати, по удивительному совпадению у самого актера тоже есть 18-летняя дочка, более того, зовут ее… Леся. К сожалению, говорит Иван, общаться с ней удается не так часто, поскольку девушка живет в другой стране со своей мамой. 

Стервозный характер продлевает молодость 

Читайте такжеТОП-4 новогодних фильма от актрисы "Женского Квартала" Саши Машлятиной
Яркую, эффектную Лену, маму Леси, сыграла ведущая «Ранку з Україною» и актриса Лилия Ребрик. По сценарию ее героиня когда-то отправилась заграницу, но сейчас, спустя много лет, возвращается, чтобы быть рядом с дочерью.

– Лена – эффектная блондинка. Самодостаточная, целеустремленная, очень уверенная в себе дамочка со стервозным характером. При первой же встрече с бывшим дает ему сочную пощечину, а он отвечает: «Не зря говорят, что стервозный характер продлевает молодость». Эту сцену мы снимали в первый же съемочный день, и Ване Оганесяну пришлось мужественно вытерпеть 5 дублей пощечины, – смеется Лилия Ребрик.

К слову, она впервые сыграла маму такой взрослой дочери. 

– У меня нет совершенно никаких противоречий на этот счет. Чисто теоретически тоже могла бы быть мамой 18-летней девочки. Но обстоятельства сложилось по-другому, и я счастлива, что все произошло именно так, – говорит актриса.

Также в сериале зрители увидят Екатерину Гулякову, Дмитрия Саранскова, Александра Ганноченко, Андрея Алехина и актеров Студии «Квартал 95»: Юрий Крапов сыграл одноклассника главного героя Ваню, а Мика Фаталов – доктора. 

Текст: Алина Круглова

Облако тегов

Лилия Ребрик канал Украина Теленеделя эксклюзив сериал 18-летний олигарх

Материалы по теме

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
Сериалы

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
Наталья Гордиенко создала главный коктейль 2020 года
Интервью

Наталья Гордиенко создала главный коктейль 2020 годаЭксклюзив
Рецепт вишуканого свиного рулету до новорічного столу від JULIK'а
Еда и рецепты

Рецепт вишуканого свиного рулету до новорічного столу від JULIK'аЭксклюзив
Дмитрий Комаров сделал паузу в экспедиции, чтобы встретить Новый год с любимой женой
Новости

Дмитрий Комаров сделал паузу в экспедиции, чтобы встретить Новый год с любимой женой

Популярное на сайте

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK