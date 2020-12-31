Место встречи. Новый год: звезды на Говерле, в метро, на корабле и в темноте

В каких самых необычных местах отмечали Новый год телеведущие «Интера» и звезды проекта «Место встречи. Новый год», который зрители увидят в эфире «Интера» 31 декабря в 21:30?

Говорят, не так важно, где ты встречаешь Новый год, намного важнее – с кем. Но все же бывают такие праздничные локации, которые запоминаются на всю жизнь.

Ирина Билык:

Однажды я встречала Новый год в центре Крещатика! Мы с друзьями ехали в гости к нашему другу, но так и не успели добраться к бою курантов. Так что в двенадцать ночи мы все выскочили из машины и начали танцевать и пить шампанское прямо на улице. Помню, падал снег и было очень красиво. Если говорить о том, как необычно я бы хотела отметить Новый год, – хотела бы оказаться с подружками на прекрасном острове. А мужчины... Они просто были бы рядом и носили нам коктейли (улыбается).

Виталий Козловский:

Нестандартных ситуаций в новогоднюю ночь было немало. Еще подростком, когда я жил во Львове, ехал в гости, но время не рассчитал, и получилось так, что Новый год я встретил в автобусе с еще несколькими такими же опоздавшими пассажирами. У кого-то были с собой мандарины, у меня шампанское, так что сориентировались быстро. А еще очень запомнился Новый год, который я встретил в Лиссабоне: тысячи людей на площади пили шампанское и поздравляли друг друга, а над головой взрывались салюты. Яркие и незабываемые впечатления!

Группа Aviator:

Дмитрий Тодорюк: Когда-то с компанией друзей встречали Новый год на Говерле. Но не прямо на вершине, а у подножия. Схема празднования была цикличной: поднимались – спускались – отмечали. А мечтаю я провести новогоднюю ночь в воздухе. А именно — в самолете рейсом из Японии в США, но через Европу, чтобы встретить Новый год во всех часовых поясах!

Андрей Сторож: Самой запоминающейся была встреча Нового года с группой в лифте! Мы как раз под бой курантов спускались на концертную площадку. А вот как бы мне хотелось отметить? Я никогда не праздновал в горах – круто было бы устроить новогодние посиделки в уютной атмосфере деревянного сруба где-то на заснеженной вершине… Страна вообще значения не имеет. Просто хочу зимой полноценно ощутить зиму!

Андрей Дромов, ведущий проекта «Готовим вместе»:

Несколько лет отмечал Новый год на корабле, когда работал коком. В один из таких рейсов решил устроить для своих коллег настоящий домашний праздник. Приготовил более 20 блюд, среди них – оливье, запеченная утка и холодец. Еды было много – места в холодильнике не хватало. Решил вынести холодец на корму судна, чтобы остыл. Тогда мы находились в одном из портов Великобритании. Никогда не забуду выражение лица местного проверяющего, когда он увидел это блюдо. Пришлось долго объяснять, что это за куриное желе и что оно там делает. Кстати, сразу же делюсь лайфхаком: если утром 1 января вы будете чувствовать себя плохо, разогрейте холодец – получится наваристый бульон, который отлично помогает от похмелья.

Ирина Юсупова, ведущая программы «Утро с Интером»:

Много лет назад решили с друзьями новогоднюю ночь провести у елки на Майдане Независимости. Но так долго собирались, что сам Новый год встретили в метро. И все равно было очень весело и необычно. В разгар празднований успели и на елку.

Анатолий Бондаренко, ведущий программы «Жди меня. Украина»:

Дважды встречал Новый год в армии, когда служил в 95-м Кенингсбергском Ордена Ленина и Красной Звезды погранотряде, в Калининграде, на польской границе. Один раз в казарме: после объявления отбоя и обхода дежурного достали новогодние посылочки с продуктами, присланные родными, и устроили небольшой сабантуй. А следующий Новый год я встретил в карауле. Ровно в двенадцать ночи меня сменили. И вместе с сослуживцами мы начали праздновать. Отмечали просто – чаем и жареной картошкой. Причем жарили ее в маленькой алюминиевой мисочке прямо на горячей поверхности перевернутого утюга. Конечно, картошка пригорела. Мы отдирали ее ложками со дна, но это блюдо казалось настоящим деликатесом.

А самый неожиданный Новый год я встретил в Берлине. Дело в том, что 31 декабря 1991 года я с камерой наперевес ехал в Мюнхен делать репортаж о сборе гуманитарной помощи детям Чернобыля местной полицией. Встретить Новый год планировал аккурат на берлинском железнодорожном вокзале, где должен был пересесть в электричку до Мюнхена. Но вместе со мной в купе ехала разговорчивая одесситка. Ее пригласили дети встретить Новый год в Берлине. Она узнала меня по телерепортажам и пригласила отпраздновать вместе с ними. И неожиданно для себя я оказался в берлинской квартире в кругу совсем незнакомых людей. Но это был один из самых веселых праздников со множеством фейерверков. Мы запускали ракетницы в небо прямо с балкона. Помню, как все вокруг искрилось огнями.

Александр Лукьяненко, ведущий «Полезной программы»:

Раньше часто встречал Новый год на работе – в новостных службах всегда эфир 1 января. Еще помню, как 2000-й встречал на Майдане – у меня там было прямое включение. А в прошлом году после того, как часы пробили двенадцать, взял чемодан и поехал в аэропорт. В этом есть своя прелесть: самолеты полупустые и рассвет ты уже встречаешь в новом году под пальмами и с видом на море. Очень понравилось!

Дмитрий Чистяков, ведущий проекта «Шесть соток»:

Как-то мы решили не оставаться дома в новогоднюю ночь, а съездить к теще в Хмельницкий – сделать сюрприз. И вот 31 декабря в 5 вечера мы с женой купили билеты, взяли с собой собаку, сели на поезд и поехали. Захватили шампанское, закуски. И в ту ночь я получил самый необычный новогодний подарок – шоколадку от начальника поезда. Около полуночи он ходил по вагонам и поздравлял немногочисленных пассажиров. А около 2 часов ночи мы уже сидели за праздничным столом в Хмельницком.

Даже если вы до сих пор не решили, как будете отмечать наступление 2021 года, не волнуйтесь – без праздника вы точно не останетесь. 31 декабря в 21:30 включайте праздничный проект «Место встречи. Новый год» на телеканале «Интер» – и пойте, танцуйте, веселитесь вместе с любимыми артистами и телеведущими.