Кабельщик: история очень странной дружбы

«Кабельщик» – знаменитый фильм, снятый Беном Стиллером, где рассказывается история очень странной дружбы.

В центре сюжета – кабельщик Чип Дуглас ( Джим Кэрри ). Однажды он приходит домой к Стивену Ковачу (Мэттью Бродерик), чтобы отремонтировать телевизор. Вдобавок, он незаконно подключает его к платным каналам – за что Стивен ему очень признателен. После этого Чип начинает думать, что теперь они со Стивеном настоящие друзья. Хотя дружбой такие отношения назвать сложной. Например, Чип однажды вызывает на дом к Стивену проститутку, чтобы та его «повеселила». Нужно ли говорить, что Стив принимает решение держаться подальше от такого «друга»? Но тут Чип показывает свое настоящее лицо. Он заявляет: «Я могу быть твоим лучшим другом… или самым страшным врагом».

Внимательный зритель заметит в этом фильме очень много отсылок. Например, к таким фильмам, как «Молчание ягнят» или «Полуночный экспресс». Картина «Кабельщик» все время держит вас в напряжении. Если вначале все воспринимается, как легкая комедия, то по ходу сюжета страсти накаляются. В конце – это настоящий триллер. А финальная сцена и вовсе заставляет зрителя понять – это еще не конец…

Смотрите фильм «Кабельщик» в воскресенье, в 18:00, на канале НЛО TV!