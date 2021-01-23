Кабельщик: история очень странной дружбы
Эксклюзив 23 января 2021 03:00
Кабельщик: история очень странной дружбы
пресс-служба
«Кабельщик» – знаменитый фильм, снятый Беном Стиллером, где рассказывается история очень странной дружбы.
Джим Кэрри). Однажды он приходит домой к Стивену Ковачу (Мэттью Бродерик), чтобы отремонтировать телевизор. Вдобавок, он незаконно подключает его к платным каналам – за что Стивен ему очень признателен. После этого Чип начинает думать, что теперь они со Стивеном настоящие друзья. Хотя дружбой такие отношения назвать сложной. Например, Чип однажды вызывает на дом к Стивену проститутку, чтобы та его «повеселила». Нужно ли говорить, что Стив принимает решение держаться подальше от такого «друга»? Но тут Чип показывает свое настоящее лицо. Он заявляет: «Я могу быть твоим лучшим другом… или самым страшным врагом».
Смотрите фильм «Кабельщик» в воскресенье, в 18:00, на канале НЛО TV!