"Головна тема" на канале "Украина" обновляет формат

С 30 января популярный общественно-резонансный проект «Головна тема» с ведущей Еленой Кот на канале «Украина» будет выходить в обновленном формате.

Отныне каждую субботу зрителей ждет больше эксклюзива, интриги и масштабных экспериментов. В новых выпусках будут рассматривать не одну, а сразу 5 всегда важных для общества тем: деньги, здоровье, качество жизни, безопасность и отдых, - а гостями студии станут известные и яркие личности.

«Ради наших зрителей мы не прекращаем расширять границы. Мы меняем не только форму, но и содержание. Теперь в одной программе будет сразу 5 важных для жизни каждого тем. Мы расширили пространство в нашей студии, чтобы сделать эфир более зрелищным, теперь будет больше элементов шоу. К нам будут приходить уникальные гости, а истории, о которых будем говорить, не оставят равнодушным никого», - рассказала ведущая проекта Елена Кот.

Существенным обновлением формата программы станет то, что в студии больше не будет чиновников и политиков, а среди приглашенных гостей зрители увидят харизматичных и ярких экспертов, известных личностей и лидеров мнений, которые будут участвовать в интерактивах. Также из сюжетов программы зрители узнают эксклюзивные подробности, неожиданные факты и звездные интриги. А популярная ведущая Елена Кот станет участницей многих масштабных и уникальных экспериментов и резонансных расследований.

Кроме того, в проект интегрировали диджитал-инновации. Поэтому, во время действия в студии зрители увидят интерактивные визуальные эффекты, а в сюжетах будет больше современной мобильной графики.

«Головна тема» в эфире четвертый год, и это первый такой масштабный переформат! Зритель становится более требовательным. За минимум времени нам нужно выдавать максимум информации. Поэтому наше главное новшество - в программе будет не одна тема, а целых пять. Для того, чтобы зрители в течение часа узнали максимум важной и полезной информации. Деньги, здоровье, качество жизни, безопасность и отдых - все это теперь в одной программе. Неизменным остается формат наших сюжетов. Резонансные расследования, масштабные эксперименты и эксклюзивные экспертизы», - прокомментировала Евгения Федичкина, директор департамента специальных проектов канала «Украина».

В первом выпуске «Головної теми. Перезавантаження», который выйдет в субботу в 20:00, рассмотрят наиболее обсуждаемые и актуальные темы. Зрители узнают эксклюзивные подробности о неожиданном наследнике первого космонавта Украины, и кто хочет отобрать элитную квартиру у вдовы Леонида Каденюка. В программе расскажут, кто та 5-летняя девочка, которую постоянно ночью видят в супермаркетах и ​​на улицах Киева и фото с которой взволновали соцсети, и проведут эксперимент-провокацию, чтобы узнать, как отреагируют украинцы на брошенного на улице ребенка. А также будут расследовать зарплатный скандал на хлебозаводе.

В частности, команда проекта устроит всеукраинскую экспертизу, которая покажет, есть ли разница между пельменями за 40 и 140 гривен, и проведет эксперимент со звездой гипершоу «МАСКА», которое недавно с успехом стартовало на канале «Украина», чтобы проверить, действительно ли ношение маски снижает уровень кислорода в крови и почему болеют даже те, кто носит защитные маски.

«Головна тема» - это общественно-резонансный проект, цель которого - выявлять проблемы в социальном обществе, создавать вокруг них резонанс и добиваться, чтобы эти проблемы были решены. Программа стартовала на канале «Украина» в ноябре 2017 года и является одним из самых рейтинговых остросоциальных проектов на украинском телевидении.

Дивіться програму «Головна тема. Перезавантаження» у суботу о 20:00 на каналі «Україна»!