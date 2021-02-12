Старски и Хатч: интересные факты про комедийный боевик

Старски и Хатч: интересные факты про комедийный боевик

В субботу, 13 февраля, на канале 2+2 покажут комедийный боевик «Старски и Хатч» про двух опытных, но бесшабашных полицейских, которым придется раскрыть крупную сделку наркомафии.

Главные роли в фильме сыграли потрясающие актеры Бен Стиллер и Оуэн Уилсон, которые сразу после премьеры стали одним из самых смешных кинодуэтов в Голливуде.

TV.UA собрал любопытные факты о фильме, о которых вы могли не знать.

1. «Старски и Хатч» 2004 года – это пародийная киноадаптация одноименного телесериала, который вышел на тридцать лет раньше фильма.

2. В конце комедии главные герои встречают очень похожих на себя людей. Их сыграли Пол Майкл Глейзер и Дэвид Соул, главные актеры оригинального сериала «Старски и Хатч».

3. Специально для проекта Бен Стиллер прошел курсы по вождению для каскадеров и даже имел неплохие результаты, но актеру все равно не разрешили выполнять трюки за рулем.

4. Изначально Хатча собирался играть Винс Вон, но режиссер выбрал на эту роль Оуэна Уилсона. За съемки в фильме актер получил гонорар 10 миллионов долларов.

5. В мировом прокате фильм собрал 170 миллионов долларов – почти в три раза больше, чем бюджет комедии.

Смотрите убойную комедию «Старски и Хатч» в субботу, в 20:55, на телеканале 2+2.