Формула счастья: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма с дочкой Лилии Ребрик

12 февраля 2021 17:22 Юлия Крутиева
Формула счастья: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма с дочкой Лилии Ребрик
Формула счастья: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма
пресс-служба

В воскресенье, 14 февраля, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Формула счастья».

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Главная героиня картины «Формула счастья» теряет любимого мужа, но эта трагедия оказывается лишь началом непростых испытаний, которые придется преодолеть женщине.

Однажды ночью в глухом лесу успешный менеджер Денис Демидов сбивает подвыпившего рыбака. Он решает никому не сообщать об этом, а через несколько дней при странных обстоятельствах погибает сам. Распутывая загадочную смерть своего супруга, Инна попадает в водоворот событий, где сама оказывается подозреваемой в убийстве своего мужа. Женщина понимает, что скоро может потерять все – имущество, репутацию и даже собственную дочь…

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Главные роли в картине исполняют актеры Марк Дробот и Зоряна Марченко, а их кинодочь сыграла 8-летняя Диана Дикая, дочка ведущей программы «Ранок з Україною» Лилии Ребрик. Телезвезда вспоминает: когда Диану утвердили на эту роль и сказали, что ее папу будет играть Марк Дробот, девочка застеснялась.

Дело в том, что в далеком-далеком детстве она была влюблена в Марка. Мы с ним играли в спектакле, я – принцессу, он – принца, и Диана даже носила ему цветы. Но по итогу с Марком на съемочной площадке они так ни разу и не пересеклись, потому что у них не было общих сцен, – говорит Лилия Ребрик.

Тем не менее, непростых сцен Диане в картине хватило, ведь ее героиня Катя страдает астмой.

Самыми сложными были съемки, когда ей нужно было изображать астматические приступы – страх от того, что нечем дышать. Но режиссер Сан Саныч Итыгилов всегда Диану поддерживал, он считает ее прекраснейшей артисткой. Это вселяло ей надежду и веру в то, что она все правильно делает, – рассказала звездная мама юной артистки.

Также в фильме снялись Владислав Никитюк, Елена Светлицкая, Игорь Салимонов и другие актеры. Режиссер-постановщик – Александр Итыгилов. Оператор-постановщик – Сергей Борденюк.

Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виктория Забулонская, Марина Писаренко. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания Sisters Production. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Формула счастья» в воскресенье, 14 февраля, в 17:00 на телеканале «Украина».

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