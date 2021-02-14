Алена Коломина рассказала о необычном подарке на съёмках сериала «Счастлива вопреки»
Актрисе Алене Коломиной на съемках сериала «Счастлива вопреки» режиссер преподнес неожиданный подарок.
Одна из особенностей проекта – его действия разворачиваются в 90-х. Зрители ощутят дух тех времен. Вспомнят, какими были наряды, еще раз прогуляются колоритными рынками и заведениями, погрузятся в атмосферу начала 2000-х и напомнят себе о былых правилах жизни.
Мы снимали лихие 90-е и часто бандиты в кадре и люди на рынке «лузгали семки». Конечно, не моя героиня, но за кадром… (улыбается). А знаете, что в крайний день подарил мне режиссёр проекта Юрий Николаевич Осипов? Целый мешок семечек (смеется)», - поделилась Алена в социальной сети.
Сериал «Счастлива вопреки» – по будням в 20:15 на СТБ!