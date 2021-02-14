Алена Коломина рассказала о необычном подарке на съёмках сериала «Счастлива вопреки»

Актрисе Алене Коломиной на съемках сериала «Счастлива вопреки» режиссер преподнес неожиданный подарок.

По сюжету для главной героини, Жени Виноградовой, судьба подготовила немало вызовов. Сможет ли девушка пройти их, сохранив свои принципы, и стать счастливой, вопреки всем преградам – зрители увидят в эфире. Актриса Алена Коломина, исполнившая главную роль, рассказала об оригинальном подарке, который ей сделали на площадке сериала.

Одна из особенностей проекта – его действия разворачиваются в 90-х. Зрители ощутят дух тех времен. Вспомнят, какими были наряды, еще раз прогуляются колоритными рынками и заведениями, погрузятся в атмосферу начала 2000-х и напомнят себе о былых правилах жизни.

Актриса Алена Коломина, сыгравшая роль Жени Виноградовой, поделилась в социальных сетях забавным случаем со съемок сериала. Так, девушка призналась, что по окончанию съемок режиссер проекта преподнес ей необычный подарок.

Мы снимали лихие 90-е и часто бандиты в кадре и люди на рынке «лузгали семки». Конечно, не моя героиня, но за кадром… (улыбается). А знаете, что в крайний день подарил мне режиссёр проекта Юрий Николаевич Осипов? Целый мешок семечек (смеется)», - поделилась Алена в социальной сети.

Сериал «Счастлива вопреки» – по будням в 20:15 на СТБ!