Алена Коломина рассказала о необычном подарке на съёмках сериала «Счастлива вопреки»

14 февраля 2021 14:06 Александр Кива
Алена Коломина рассказала о необычном подарке на съёмках сериала «Счастлива вопреки»
Алена Коломина рассказала о необычном подарке на съёмках сериала «Счастлива вопреки»
пресс-служба

Актрисе Алене Коломиной на съемках сериала «Счастлива вопреки» режиссер преподнес неожиданный подарок.

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По сюжету для главной  героини, Жени Виноградовой, судьба  подготовила немало вызовов. Сможет  ли девушка пройти их, сохранив  свои принципы, и стать счастливой, вопреки всем преградам – зрители  увидят в эфире.  Актриса Алена Коломина, исполнившая главную роль, рассказала об оригинальном подарке, который ей сделали на площадке сериала.

Одна из особенностей проекта – его действия разворачиваются в 90-х. Зрители ощутят дух тех времен. Вспомнят, какими были наряды, еще раз прогуляются колоритными рынками и заведениями, погрузятся в атмосферу начала 2000-х и напомнят себе о былых правилах жизни.

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Актриса Алена Коломина, сыгравшая роль Жени Виноградовой, поделилась в социальных сетях забавным случаем со съемок сериала. Так, девушка призналась, что по окончанию съемок режиссер проекта преподнес ей необычный подарок.

Мы снимали лихие 90-е и часто бандиты в кадре и люди на рынке «лузгали семки». Конечно, не моя героиня, но за кадром… (улыбается). А знаете, что в крайний день подарил мне режиссёр проекта Юрий Николаевич Осипов? Целый мешок семечек (смеется)», - поделилась Алена в социальной сети.

Сериал «Счастлива вопреки»  – по будням в 20:15 на СТБ!

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