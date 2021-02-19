Универсальный солдат: самый знаменитый фильм про киборгов

"Универсальный солдат" – легендарный боевик от режиссера Ролланда Эммериха с Жан-Клод Ван Даммом и Дольфом Лундгреном в главных ролях.

По сюжету по времена войны во Вьетнаме погибают двое американских военных. Их объявляют пропавшими без вести, так как руководство имеет на них свои планы. Тела солдат используют для закрытых научных экспериментов. Через какое-то время журналистам удается разведать, о существовании отряда Универсальных солдат. Журналисты отправляются на секретную базу, где им становится ясно, что киборгов делают из… тел погибших солдат.

Проникновение журналистов на базу сопровождается кровью: один из киборгов выходит из-под контроля и убивает оператора. Второй киборг берет под защиту девушку-журналистку. И вскоре он начинает вспоминать некоторые моменты из своей прошлой жизни…

Универсальный солдат / пресс-служба

“Универсальный солдат” – это классический боевик начала 90-х и один из лучших фильмов с участием Ван Дамма и Лундгрена. Фильм по-своему отличается сложностью сюжета. Этот тот боевик о зомби, который смотреть совсем не страшно. Более того – очень интересно, если вы хотите вспомнить эпоху старых-добрых боевиков в компании родных и друзей.

Смотрите фильм “Универсальный солдат” в воскресенье, в 18:20, на канале НЛО TV!