Универсальный солдат: самый знаменитый фильм про киборгов

Эксклюзив 19 февраля 2021 17:25 Юлия Крутиева
Универсальный солдат: самый знаменитый фильм про киборгов
Универсальный солдат: самый знаменитый фильм про киборгов
пресс-служба

"Универсальный солдат" – легендарный боевик от режиссера Ролланда Эммериха с Жан-Клод Ван Даммом и Дольфом Лундгреном в главных ролях.

Читайте такжеМир наизнанку-12: Дмитрий Комаров покажет место, где по легенде, встретились Адам и Ева
По сюжету по времена войны во Вьетнаме погибают двое американских военных. Их объявляют пропавшими без вести, так как руководство имеет на них свои планы. Тела солдат используют для закрытых научных экспериментов. Через какое-то время журналистам удается разведать, о существовании отряда Универсальных солдат. Журналисты отправляются на секретную базу, где им становится ясно, что киборгов делают из… тел погибших солдат.

Проникновение журналистов на базу сопровождается кровью: один из киборгов выходит из-под контроля и убивает оператора. Второй киборг берет под защиту девушку-журналистку. И вскоре он начинает вспоминать некоторые моменты из своей прошлой жизни…

Универсальный солдат / пресс-служба

Читайте также"Сахара" с Мэттью Макконахи: главные факты о фильме
  “Универсальный солдат” – это классический боевик начала 90-х и один из лучших фильмов с участием Ван Дамма и Лундгрена. Фильм по-своему отличается сложностью сюжета. Этот тот боевик о зомби, который смотреть совсем не страшно. Более того – очень интересно, если вы хотите вспомнить эпоху старых-добрых боевиков в компании родных и друзей.

Смотрите фильм “Универсальный солдат” в воскресенье, в 18:20, на канале НЛО TV!

Облако тегов

Жан-Клод Ван Дамм НЛО TV Дольф Лундгрен фильм что посмотреть на ТВ в выходные эксклюзив что посмотреть Универсальный солдат

Материалы по теме

Город в скале и статуя Христа: ТОП-3 места Боливии, которые стоит увидеть каждому
Путешествия

Город в скале и статуя Христа: ТОП-3 места Боливии, которые стоит увидеть каждомуЭксклюзив
"Сахара" с Мэттью Макконахи: главные факты о фильме
Анонсы на ТВ

"Сахара" с Мэттью Макконахи: главные факты о фильмеЭксклюзив
Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились яркими кадрами со дня рождения сына Ивана
Новости

Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились яркими кадрами со дня рождения сына Ивана
Стосується кожного: Группы смерти. Новая волна (эфир от 19.02.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Группы смерти. Новая волна (эфир от 19.02.2021)

Популярное на сайте

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK