МастерШеф.Профессионалы-3: участники своим коллегам будут передавать рецепт звуками
26 февраля 2021 13:25
Юлия Крутиева
МастерШеф.Профессионалы-3: участники своим коллегам будут передавать рецепт звуками
пресс-служба
Завтра на канале СТБ в эфира выйдет 4 выпуск кулинарного проекта МастерШеф. Профессионалы-3.
Судьи «МастерШеф.Профессионалы-3»
на СТБ – Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская – всегда настаивают, что истинный профи может без слов понимать своих коллег. Но что если придется говорить на языке кулинарии и передать рецепт звуками?
Завтра в новом выпуске «МастерШеф.Профессионалы-3» участникам придется показать, как они обладают обязательной суперсилой для каждого шефа – языком кулинарии.
Шефы и су-шефы, сегодня вы будете создавать аудио рецепты классических блюд для своих коллег по команде с помощью девайсов, которые пишут звук. Их задание – прослушать записи, угадать блюдо, которое вы готовили и повторить его. За час вы должны «нашуметь» то количество блюд, которое успеете, – объяснят судьи.
Капитанам и су-шефам предстоит записать аудиорецепты только благодаря звукам нарезки продуктов, кипящей воды, взбивания желтков и тому подобное. Узнают ли в рассыпанной крупе ризотто, и что будет зашифровано в шипящей сковороде? Кто сможет воспроизвести услышанные рецепты, а кому конкурс принесет черный фартук – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!
Напомним,