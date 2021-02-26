МастерШеф.Профессионалы-3: участники своим коллегам будут передавать рецепт звуками

26 февраля 2021 13:25 Юлия Крутиева
МастерШеф.Профессионалы-3: участники своим коллегам будут передавать рецепт звуками
МастерШеф.Профессионалы-3: участники своим коллегам будут передавать рецепт звуками
пресс-служба

Завтра на канале СТБ в эфира выйдет 4 выпуск кулинарного проекта МастерШеф. Профессионалы-3.

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Судьи «МастерШеф.Профессионалы-3» на СТБ – Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская – всегда настаивают, что истинный профи может без слов понимать своих коллег. Но что если придется говорить на языке кулинарии и передать рецепт звуками?

Завтра в новом выпуске «МастерШеф.Профессионалы-3» участникам придется показать, как они обладают обязательной суперсилой для каждого шефа – языком кулинарии.

Шефы и су-шефы, сегодня вы будете создавать аудио рецепты классических блюд для своих коллег по команде с помощью девайсов, которые пишут звук. Их задание – прослушать записи, угадать блюдо, которое вы готовили и повторить его. За час вы должны «нашуметь» то количество блюд, которое успеете, – объяснят судьи.

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Капитанам и су-шефам предстоит записать аудиорецепты только благодаря звукам нарезки продуктов, кипящей воды, взбивания желтков и тому подобное. Узнают ли в рассыпанной крупе ризотто, и что будет зашифровано в шипящей сковороде? Кто сможет воспроизвести услышанные рецепты, а кому конкурс принесет черный фартук – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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