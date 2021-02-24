Непрекрасная леди: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма

В воскресенье, 28 февраля, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Непрекрасная леди» производства компании Filmstream по заказу канала.

Главная героиня картины – Анфиса, родители которой исчезли при странных обстоятельствах, намерена отыскать правду и отомстить виновникам. С детства девушка была уверена: родители не могли просто пропасть. Маму и папу убили, убеждена Анфиса, и она догадывается, кому было выгодно отправить ее в детский дом, а самому разбогатеть за счет смерти ее родителей. Поэтому после окончания интерната девушка полна решительности – она готовит план мести. Для этого ей придется стать другим человеком и сделать все возможное, чтобы самой не оказаться жертвой и не влюбиться во врага.

Для 23-летней Клавдии Дрозд, которая сыграла Анфису, это далеко не первая главная роль в кино. На съемках «Непрекрасной леди» актрисе пришлось примерить несколько очень ярких образов, ее героиня – прямолинейная и непредсказуемая и, хотя не всем это по душе, Анфиса привыкла жить по своим правилам.

Наша история – о непростой судьбе детдомовской девушки, – рассказывает исполнительница главной роли Клавдия Дрозд. – Она доказывает, что нужно жить, как чувствуешь, и говорить, что думаешь, потому что искренность – незаменимое человеческое качество. В Анфисе оно есть, даже если она кого-то ненавидит, то делает это открыто, говорит в глаза правду. Она очень хочет, чтобы справедливость восторжествовала, и идет к этому на протяжение всего фильма.

Режиссер-постановщик проекта Алексей Гусев восхищен профессионализмом молодой актрисы, которая легко находит общий язык с партнерами и очень ответственно относится к поставленным перед ней задачам.

Мы с Клавой не впервые работаем вместе, – говорит Алексей Гусев. – Помимо того, что она очень приятный в общении человек, за этой внутренней легкостью и благородной, интеллигентной улыбкой скрывается очень серьезная работа над ролью. Видно, как ответственно она относится к тому, что делает. Помимо этого, она еще помогает своим партнерам на площадке, делая это очень деликатно и по-человечески, совершенно «не перетягивая одеяло» на себя.

Партнерами Клавдии на съемочной площадке стали популярные артисты Александр Кобзарь, Артем Алексеев, Анастасия Бунина, Тамара Антропова, Артур Логай и другие.

Оператор-постановщик фильма – Анатолий Сахно. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания Filmstream. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийной картины «Непрекрасная леди» в воскресенье, 28 февраля, в 17:00 на канале «Украина».