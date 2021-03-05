Томб Райдер: Лара Крофт: возвращение легендарной героини

Эксклюзив 5 марта 2021 21:10 Юлия Крутиева
Томб Райдер: Лара Крофт: возвращение легендарной героини

“Томб Райдер: Лара Крофт” – это история о смелой девушке, которая продолжает расследовать главное дело своего отца и не боится трудностей.

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У многих из нас имя Лара Крофт ассоциируется только с одной актрисой – Анджелиной Джоли. Но вот спустя несколько лет после ее участия в этом приключенческом фильме, Голливуд решает продолжить историю привлекательной авантюристки. На этот раз главную роль играет не менее очаровательная – Алисия Викандер.

По сюжету Лара Крофт – дочь влиятельного и экстравагантного исследователя, который владеет крупной корпорацией. Когда Ларе было 14, ее отец бесследно исчезает. Все считают его мертвым, и только Лара верит в то, что ее отец пропал без вести. Именно по этой причине она отказывается подписывать бумаги о его смерти (что позволит ей возглавить бизнес отца) и решает всего добиться самостоятельно. Девушка поступает в колледж, а для того, чтобы иметь возможность его оплачивать – подрабатывает курьером.

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Ее жизнь кардинально меняется после того, как она приходит в офис отца, где ей вручают загадочную шкатулку. Для того, чтобы ее открыть – нужно разгадать сложную головоломку. Девушка справляется с этим заданием и ей предоставляется доступ к видеозаписи, которую оставил ее отец. На видео отец обращается к Ларе, и просит помешать действиям организации. В свое время он открыл таинственную гробницу, и если сейчас руководство компании доберется до нее – мир ждет катастрофа. В этот момент Лара принимает решение отправится на остров, где когда-то пропал ее отец, чтобы спасти его и весь мир от гибели.

Смотрите фильм “Томб Райдер: Лара Крофт” в воскресенье, в 19:40, на канале НЛО TV!

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