Стосується кожного: в ток-шоу - причины смертельного ДТП с украинцами в Польше

15 марта 2021 13:25 Юлия Туренко
Стосується кожного: в ток-шоу - причины смертельного ДТП с украинцами в Польше
Стосується кожного: в ток-шоу - причины смертельного ДТП с украинцами в Польше
пресс-служба канала Интер

В понедельник, 15 марта, в 18:00 на «Интере» в социальном ток-шоу «Касается каждого» – резонансный выпуск «Рейс домой».

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Гости и эксперты программы «Касается каждого» будут говорить о масштабной автобусной аварии в Польше, в которую попали украинские граждане. А также о том, как обеспечить себе безопасность, находясь за границей.

Жуткое ДТП произошло в ночь на 6 марта в 30 километрах от польско-украинской границы. Переполненный автобус с 57 украинцами врезался в отбойник и перевернулся, превратившись в груду металлолома. Спасателям пришлось буквально вырезать людей из железной ловушки и вертолетами отправлять пострадавших в ближайшие больницы. В результате аварии пятеро пассажиров погибли, еще 39 получили сильные травмы.

Польская полиция проводит расследование причин аварии. По предварительным версиям, автобус был неисправен или водитель не справился с управлением, в последнем случае ему грозит до 8 лет лишения свободы. Как защищают украинцев в чрезвычайных ситуациях за границей? Кто ответит за утраченные жизни и искалеченные судьбы? 

Команда ток-шоу «Касается каждого» разыскала ближайших родственников самых тяжелых пострадавших в страшной аварии. 27-летнюю Анастасию Кочеткову уже прооперировали, но она до сих пор в коме. 45-летний Сергей Ухман также в тяжелом состоянии находится в польской больнице, у него поврежден позвоночник. Есть ли сегодня угроза для их жизни? В чем сейчас остро нуждаются пациенты-украинцы?

Стосується кожного: в ток-шоу - причины смертельного ДТП с украинцами в Польше / пресс-служба канала Интер
В студию программы «Касается каждого» приедут люди, которые пережили автокатастрофу. Они расскажут о том, как поддерживали друг друга во время рейса домой. Также на связь со студией выйдет Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. Что происходило в автобусе в момент аварии? Какую медицинскую помощь предоставили в Польше жертвам автокатастрофы? С какими проблемами столкнулись потерпевшие? И какими правами обладают украинцы за границей?

Никто из нас не застрахован от подобной автокатастрофы, – отмечает ведущий Андрей Данилевич. – Призываю всех быть бдительными, а в случае подобной ситуации сразу обращаться в ближайшее украинское консульство. Для этого необходимо иметь под рукой телефоны горячих линий – сообщения с этими контактами приходят вам на телефон при пересечении границы. Не удаляйте их. Это важно и это касается каждого.

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Эксперты программы – адвокат Олег Дубовик, автоэксперт Влад Антонов, эксперт по вопросам туристического страхования Мирослав Бойчин, владелица сети турагентств Надежда Федотова, народные артистки Украины Ксения Николаева и Нина Матвиенко.

Этот выпуск ток-шоу действительно касается каждого, потому что путешествовать любят все, но далеко не все знают, что делать в другой стране, оказавшись в сложной ситуации, – говорит Нина Матвиенко. – В программе правильно расставлены акценты: не ищите простого пути, покупая дешевые турпутевки и экономя на медицинской страховке. Страховка – главный инструмент, который гарантирует туристу материальную поддержку, если с ним что-то случится за границей. Выбирайте ту, что обеспечит вам безопасность и полноценное лечение. Будьте людьми. Уважайте себя, ведь мы украинцы.

Не пропустите выпуск «Рейс домой», в котором пойдет речь о безопасности каждого из нас за границей, сегодня в 18:00 в ток-шоу «Касается каждого» на телеканале «Интер». 

Напомним, 

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