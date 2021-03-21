Хеллбой: мутант с добрым сердцем

“Хеллбой” – это персонаж из комиксов, который был успешно экранизирован режиссером Нилом Маршаллом.

Грозный “чертенок”, когда-то созданный оккультистами Третьего рейха, нашел себе применение в современной жизни. Правда, теперь он на службе у добра.

Согласно сюжету Хеллбой работает в американском бюро паранормальных явлений. Несмотря на грозный вид, у этого гиганта доброе сердце: он тоже переживает неудачи и даже влюбляется в одну из своих коллег.

Как и всякому агенту в Бюро паранормальных явлений, Хеллбою дают задания. Миссию в Мексике он успешно провалил – теперь его ждет новое задание в Великобритании. Именно там он сталкивается с воскресшей волшебницей – Кровавой королевой. Она всеми силами хочет отомстить миру за годы своего заточения – и только нашему герою под силу ее остановить. В этом ответственном задании ему будут помогать его коллеги из бюро: оборотень Бен и медиум Алиса.

“Хеллбой” – это фантастический боевик, который понравится как фанатам этой серии комиксов, так и просто любителям такого киножанра. Отличный вариант для того, чтобы весело и интересно провести вечер с друзьями или семьей!

Смотрите фильм “Хеллбой” в воскресенье, в 19:20, на канале НЛО TV!