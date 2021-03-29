Пес 6 сезон: премьера на ICTV – продолжение детективного сериала

29 марта 2021 14:10 Юлия Туренко
Пес 6 сезон: премьера на ICTV – продолжение детективного сериала
Пес 6 сезон: премьера на ICTV – продолжение детективного сериала
пресс-служба

Телеканал ICTV представляет главную мартовскую премьеру – на экраны выходит продолжение шестого сезона детективного сериала «Пес».

Читайте такжеГде смотреть матч Украина — Казахстан в квалификации к Чемпионату мира 2022
Сегодня, 29 марта, в 21:30 зрители увидят новые расследования полицейского Максимова и его главного помощника Пса.

В новых эпизодах главному герою Максу Максимову придется не только искать преступников, но и налаживать свою личную жизнь. Макс работает в одном участке со своей бывшей женой Леной Леонидовой, чувства к которой до сих пор мешают ему начать новые отношения. В новых сериях героя ждут романтические приключения и свидания, но смогут ли они помочь Максу забыть бывшую и наконец начать новую жизнь?

Каждая серия – это отдельное расследование команды полицейских, а еще новый виток в развитии отношений между ними. Герои работают вместе, ищут преступников и пытаются найти общий язык между собой, ведь, несмотря на слаженную работу над делами, конфликты на личном поле между ними не утихают. В шестом сезоне будут интересные сюжетные ходы, касающиеся отношений Макса, Леонидова и Лены. События новых эпизодов заставят нового мужа Лены ревновать ее к бывшему. А еще Леонидову придется проявляться по-новому, чтобы поконкурировать с Максом в «войне» за ее внимание, – комментирует режиссер сериала Николай Каптан.

Актерский состав остался прежним: Никита Панфилов, Ольга Олексий, Михаил Жонин и Андрей Саминин. Пса играет овчарка по кличке Мухтар.

Производит проект украинская компания PRO TV. Для шестого сезона сняли 20 серий, 8 из которых телеканал ICTV уже показал в прошлом году.

Не пропустите премьеру новых серий «Пса» сегодня, 29 марта, в 21:30 на ICTV.

Облако тегов

сериалы ICTV Пес анонс сериалы 2021 Пес-6 Пес 6 сезон сериал Пес

Материалы по теме

Папик: смотреть 16 серию онлайн
Сериалы

Папик: смотреть 16 серию онлайн
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.03.2021)
Сериалы

Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.03.2021)
Где смотреть матч Украина — Казахстан в квалификации к Чемпионату мира 2022
Анонсы на ТВ

Где смотреть матч Украина — Казахстан в квалификации к Чемпионату мира 2022
Папик: смотреть 15 серию онлайн
Сериалы

Папик: смотреть 15 серию онлайн

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 10 выпуске от 27.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 10 выпуске от 27.03.2021

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK