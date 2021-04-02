Городской охотник: Джеки Чан снова в деле!

Городской охотник: Джеки Чан снова в деле!

“Городской охотник” – это комедийный боевик с Джеки Чаном в главной роли. Несмотря на то, что фильм не новый ( вышел на экраны в 1993 году), здесь есть все, что мы любим: много боевых сцен, юмор и классный сюжет!

В фильме Джеки Чан играет частного детектива. Вдобавок, он еще и бабник, что очень помогает ему в работе. Однажды ему поручают найти дочь газетного магната. Герой Джеки отлично справляется с заданием, и в скором времени находит дочь магната на круизном лайнере. Оказывается, она сбежала туда вместе с… террористами. Более того, на этом круизном лайнере есть еще полицейский (который охотится на бандитов) и даже подружка главного героя. Джеки в этой ситуации придется очень непросто, учитывая, что все события разворачиваются в открытом море!

Комедийный боевик “Городской охотник” – это очень легкий и смешной фильм, в традиционном стиле Джеки Чана. Идеальный вариант для того, чтоб устроить воскресный просмотр со всей семьей. Хорошее настроение от просмотра вам обеспечено!

Смотрите фильм “Городской охотник” в воскресенье, в 17:10, на канале НЛО TV!