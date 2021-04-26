Урок Чорнобиля для всіх 11 класів з Володимиром Остапчуком, Потапом та Alyona Alyona

Благодійну участь в озвучуванні проєкту взяли відомі українські артисти alyona alyona і Потап. У ролі вчителів спробували себе популярні ведучі: Володимир Остапчук, Олександр Преподобний та Артем Неба.

За підтримки Українського культурного фонду педагоги з різних регіонів України у партнерстві з Національним музеєм «Чорнобиль» та Європейським інститутом Чорнобиля розробили одинадцять оновлених Уроків Пам’яті Чорнобиля для учнів та учениць 1 - 11 класів. Цей матеріал має на меті допомогти вчителям України провести Урок пам’яті Чорнобиля в умовах дистанційного навчання.

До 35-х роковин аварії на ЧАЕС, 26 квітня, з самого ранку, вчитель будь-якої школи України, може знайти “Урок пам’яті Чорнобиля” на сайті СhornobylLessons.com та організувати його перегляд для своїх учнів.

Уроки мають різний зміст для кожного класу. Зважаючи на вік аудиторії, матеріали занять присвячені не лише наслідкам радіаційного забруднення, а й медичним та соціальним наслідкам аварії на ЧАЕС, які впливають на нас, і які впливатимуть на життя наших нащадків.

Уроки для старших класів характеризують політичні передумови та вплив трагедії на становлення незалежної держави - України. Особливу увагу буде приділено її інформаційній складовій - пропаганді, фейкам та маніпуляціям з боку влади Радянського Союзу, які напряму вплинули на кількість жертв трагедії.

Благодійну участь у озвучуванні проєкту взяли відомі українські артисти alyona alyona і Потап. Популярні ведучі: Володимир Остапчук, Олександр Преподобний та Артем Неба, спробували себе у ролі вчителів молодшої, середньої та старшої школи відповідно.

Олексій Потапенко (Потап):

Це «чорний біль» та катастрофа довжиною в життя. Цей день не можна і неможливо забути. 26 квітня 1986 року дуже далеко від сучасних учнів 6 класів, але мій голос нагадає їм, як все відбувалося і як почувалися люди, які не відчували небезпеку. Задля цього проєкту я радий повернутися до викладацьких витоків.

Кропітка робота над оновленням програми відбувалась поетапно. Після розробки методичного матеріалу з урахуванням вікових особливостей учнів та учениць 1-11 класів, проходило затвердження матеріалу Радою експертів проєкту, серед яких - представники Національного музею “Чорнобиль”, вчені, ліквідатори та працівники ЧАЕС та Чорнобильської зони відчуження.

Ольга Дудар, освітня менеджерка проєкту, дослідниця музейної педагогіки:

Відео-урок має бути динамічним, заохочувати до роздумів, мотивувати до відповідальної поведінки - ми сподіваємося, саме такими є усі 11 відео. Це міні-проєкти, різні, але об'єднані спільною метою - трансформувати досвід аварії на ЧАЕС у важливі висновки, яки змушуватимуть молоде покоління дбати про довкілля і бути відповідальними.

Ольга Дудар - про можливості використання відео-уроків та варіанти роботи з дітьми:

Саме через поступове розширення уявлення дітей про різні аспекти Чорнобильської аварії можна досягнути трансформації досвіду минулого у базу для майбутнього - актуальні наукові дослідження для подолання наслідків трагедії та гідне поводження з забрудненими територіями у майбутньому, впродовж ще 10 000 років.

В межах своєї діяльності останні роки я займаюся питанням Чорнобиля, реалізовуючи соціальні та культурні проєкти щодо подолання наслідків інформаційної катастрофи Чорнобиля, які були спричинені замовчуванням Радянською Владою причин та наслідків аварії на ЧАЕС. Тож вважаю, що донести правдиву інформацію до дітей, поступово розширюючи їх уявлення про аварію, радіацію, наслідки, злочинні дії радянської влади, подвиг ліквідаторів і сучасний стан Чорнобиля – ось наша важлива мета. І розуміння важливості Чорнобиля у житті кожного українця має бути закладене у нового покоління, – каже громадський діяч, директор МГО Європейський Інститут Чорнобиля Валерій Коршунов.

Проєкт створюється за підтримки Українського культурного фонду, Національного музею «Чорнобиль», ГО “Європейський інститут Чорнобиля” та сприяння Міністерства освіти та науки України, Всеукраїнської школи онлайн.

Анна Королевська, заступник генерального директора музею Чорнобиль з наукової роботи:

Наша спільна мета – формування екологічно свідомої, духовної особистості з уважним ставленням до Життя в усіх його проявах, знання про місце людини у Природі, про її взаємодію із новітніми, навіть не завжди безпечними, технологіями задля збереження можливості життя на планеті Земля. Такі уроки притягнуть до телеекранів мільйони дітей та допоможуть нам виховувати свідомих громадян Планети Земля, для яких культура безпеки життя людини стане головним чинником у прийнятті рішень для впровадження технічного прогресу. Адже саме відсутність культури безпеки стала головною причиною Чорнобильської катастрофи.

Інформація про партнерів проєкту:

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості та суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Національний музей «Чорнобиль» ‒ багатофункціональний історико-культурний заклад, який поєднує наукову, культурно-просвітницьку діяльність з діяльністю сучасного музею з архівування, збереження та оприлюднення історії ядерної аварії на Чорнобильській АЕС як найбільшої радіоекологічної катастрофи XX століття, наслідки якої не мають аналогів і відрізняються від інших відомих у світі природних та техногенних катастроф.

ГО Європейський інститут Чорнобиля ‒ міжнародна громадська організація, основна мета якої привернути увагу суспільства до проблем екології, медіаграмотності, інших проблем сучасності на прикладі катастрофи Чорнобиля, шляхом реалізації культурних, освітніх та соціальних проектів. Організація співпрацює з міжнародними експертами, науковцями, культурними діячами та учасниками подій, що мають досвід міжнародної співпраці та реалізації національних та міжнародних проектів.

Чому говорити про Чорнобиль взагалі важливо?

Аварія на ЧАЕС – трагедія всесвітнього масштабу, проте понад 60% українців не можуть згадати дату, причини й наслідки аварії. Про базові правила радіаційної безпеки, або норми радіації годі й вести мову.