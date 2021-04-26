Мотыльки 1 серия – смотреть онлайн эфир от 26.04.2021
Смотрите онлайн 1 серию сериала Мотыльки.
Конец апреля 1986 года. Врач Марьяна решает поехать на выходные к родственникам в Припять и берет с собой младшую сестру — старшеклассницу Алю. По дороге девушки видят страшный взрыв на Чернобыльской АЭС… Марьяна получает смертельную дозу облучения, но, узнав, что в городе требуется врачебная помощь, забывает о себе и отправляется в больницу помогать другим… К Але приходит рядовой Павел Державин с запиской от ее отца, майора вертолетных войск Широкова. Между юношей и девушкой вспыхивает любовь с первого взгляда.
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