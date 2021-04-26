Мотыльки 1 серия – смотреть онлайн эфир от 26.04.2021

26 апреля 2021 21:15 Александр Кива
Мотыльки 1 серия – смотреть онлайн эфир от 26.04.2021
Мотыльки – смотреть онлайн 1 серию
пресс-служба

Смотрите онлайн 1 серию сериала Мотыльки.

Читайте такжеМотыльки – смотреть онлайн 2 серию
Смотрите в 1 серии сериала Мотыльки:

Конец апреля 1986 года. Врач Марьяна решает поехать на выходные к родственникам в Припять и берет с собой младшую сестру — старшеклассницу Алю. По дороге девушки видят страшный взрыв на Чернобыльской АЭС… Марьяна получает смертельную дозу облучения, но, узнав, что в городе требуется врачебная помощь, забывает о себе и отправляется в больницу помогать другим… К Але приходит рядовой Павел Державин с запиской от ее отца, майора вертолетных войск Широкова. Между юношей и девушкой вспыхивает любовь с первого взгляда.

Смотрите 1 серию сериала Мотыльки от 26.04.2021 онлайн на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

сериалы видео смотреть онлайн Мотыльки

Материалы по теме

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 26.04.2021
Телешоу

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 26.04.2021
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.04.2021)
Сериалы

Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.04.2021)
Оскар 2021: назван Лучший фильм
Новости

Оскар 2021: назван Лучший фильм
Урок Чорнобиля для всіх 11 класів з Володимиром Остапчуком, Потапом та Alyona Alyona
Анонсы на ТВ

Урок Чорнобиля для всіх 11 класів з Володимиром Остапчуком, Потапом та Alyona Alyona

Популярное на сайте

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021
Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой

Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой
Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK