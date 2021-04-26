Мотыльки 2 серия – смотреть онлайн эфир от 26.04.2021
Смотрите онлайн 2 серию сериала Мотыльки.
В Припяти объявлена эвакуация, но Аля остается в городе, потому что хочет узнать о судьбе отца. Во время выполнения вылета к горящему реактору его вертолет падает, и Николай погибает. О его смерти девочка узнает от Паши. В отчаянии она умоляет юношу не бросать ее в одиночестве. Но Паша возвращается в часть и во время работы на крыше горящего реактора получает смертельную дозу облучения…
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