Мотыльки 2 серия – смотреть онлайн эфир от 26.04.2021

26 апреля 2021 21:40 Александр Кива
Мотыльки 2 серия – смотреть онлайн эфир от 26.04.2021
Мотыльки – смотреть онлайн 2 серию
пресс-служба

Смотрите онлайн 2 серию сериала Мотыльки.

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Смотрите в 2 серии сериала Мотыльки:

В Припяти объявлена эвакуация, но Аля остается в городе, потому что хочет узнать о судьбе отца. Во время выполнения вылета к горящему реактору его вертолет падает, и Николай погибает. О его смерти девочка узнает от Паши. В отчаянии она умоляет юношу не бросать ее в одиночестве. Но Паша возвращается в часть и во время работы на крыше горящего реактора получает смертельную дозу облучения…

Смотрите 2 серию сериала Мотыльки от 26.04.2021 онлайн на нашем сайте tv.ua.

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