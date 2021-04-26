35 лет со дня Чернобыльской катастрофы: какие есть фильмы и сериалы про ЧАЭС

26 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
35 лет со дня Чернобыльской катастрофы: какие есть фильмы и сериалы про ЧАЭС
35 лет со дня Чернобыльской катастрофы: какие есть фильмы и сериалы про ЧАЭС
pixabay.com

26 апреля 1986 года, ровно 35 лет назад, на Чернобыльской атомной станции произошла авария, взорвался четвертый энергоблок, что привело к беспрецедентному радиационному заражению украинской территории.

Что посмотреть про Чернобыль

Читайте такжеМотыльки: к 35-летию катастрофы на ЧАЭС – драма, обновленная с помощью технологии искусственного интеллекта
Интерес к теме Чернобыльской атомной электростанции остается стабильно высоким, ежегодно сотни тысяч туристов посещают Припять и своими глазами видят, во что превратился когда-то цветущий городок. 

Если вы не готовы пока ехать в экстремальную поездку, но интересуетесь произошедшим, близко познакомиться с темой вам помогут фильмы и сериалы про аварию на украинской ЧАЭС.

Мотыльки

Небольшой сериал, состоящий из 4 серий, вышел на экраны в 2013 году, к 27-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Сделали его украинцы, режиссером выступил Виталий Воробьев, а в жанрах значится драма, поэтому приготовьте носовые платки. 

Чернобыль (HBO)

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Сериал американского производства, который стал сенсацией сразу после выхода и побил множественные рекорды по просмотрам, оценкам и рейтингам. Сериал хотя и художественный, далеко от реальных событий не отходит.

Гнетущая атмосфера, прекрасная игра актеров и съемки на натуре позволяют глубоко погрузиться в хаос и отчаяние первых дней после катастрофы.

35 лет со дня Чернобыльской катастрофы: какие есть фильмы и сериалы про ЧАЭС / кадр из сериала

Чернобыль: 30 лет спустя

Документальный фильм, сделанный англичанами, подойдет людям, у которых не так много свободного времени.

Хронометрах фильма не дотягивает даже до одного часа, однако насыщенное содержание делает это преимуществом, а не недостатком работы.

В своем фильме эксперты и журналисты не только говорят о ЧАЭС, но и исследуют тему ядерной энергии в наши дни, ведь АЭС все еще таят в себе опасность.

Аврора

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Оксана Байрак выступила режиссером драмы о воспитаннице детского дома на окраине Припяти, ставшей одной из жертв аварии.

Девочка Аврора обожает танцевать, мечтает стать балериной, однако после аварии на ЧАЭС получает огромную дозу облучения. Ребенку необходима операция, чтобы выжить. Сделать ее могут только в США. В ходе лечения Аврора знакомится со своим кумиром, Никой Астаховой.

Девочка умирает, а балерина находится в глубоком творческом кризисе, но эта встреча все поменяет.

35 лет со дня Чернобыльской катастрофы: какие есть фильмы и сериалы про ЧАЭС / кадр из сериала

Напомним,

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