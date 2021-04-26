35 лет со дня Чернобыльской катастрофы: какие есть фильмы и сериалы про ЧАЭС
26 апреля 1986 года, ровно 35 лет назад, на Чернобыльской атомной станции произошла авария, взорвался четвертый энергоблок, что привело к беспрецедентному радиационному заражению украинской территории.
Что посмотреть про Чернобыль
Если вы не готовы пока ехать в экстремальную поездку, но интересуетесь произошедшим, близко познакомиться с темой вам помогут фильмы и сериалы про аварию на украинской ЧАЭС.
Мотыльки
Небольшой сериал, состоящий из 4 серий, вышел на экраны в 2013 году, к 27-й годовщине Чернобыльской катастрофы.
Сделали его украинцы, режиссером выступил Виталий Воробьев, а в жанрах значится драма, поэтому приготовьте носовые платки.
Чернобыль (HBO)
Гнетущая атмосфера, прекрасная игра актеров и съемки на натуре позволяют глубоко погрузиться в хаос и отчаяние первых дней после катастрофы.
Чернобыль: 30 лет спустя
Документальный фильм, сделанный англичанами, подойдет людям, у которых не так много свободного времени.
Хронометрах фильма не дотягивает даже до одного часа, однако насыщенное содержание делает это преимуществом, а не недостатком работы.
В своем фильме эксперты и журналисты не только говорят о ЧАЭС, но и исследуют тему ядерной энергии в наши дни, ведь АЭС все еще таят в себе опасность.
Аврора
Девочка Аврора обожает танцевать, мечтает стать балериной, однако после аварии на ЧАЭС получает огромную дозу облучения. Ребенку необходима операция, чтобы выжить. Сделать ее могут только в США. В ходе лечения Аврора знакомится со своим кумиром, Никой Астаховой.
Девочка умирает, а балерина находится в глубоком творческом кризисе, но эта встреча все поменяет.
Напомним,