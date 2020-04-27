34-я годовщина: трейлер украинского фильма АРТЕФАКТ ЧЕРНОБЫЛЯ

На 34-ю годовщину аварии на ЧАЄС представлен трейлер украинского фильма АРТЕФАКТ ЧЕРНОБЫЛЯ.

Это новое современное документальное украинском кино о Чернобыле, основанное на недавно рассекреченных архивах КГБ и культурных проектах, которые переосмысливают катастрофу в прошлом украинской нации. Фильм «Артефакт ЧЕРНОБЫЛЯ» снят при поддержке Украинского Культурного Фонда.

34 года назад Чернобыльская трагедия коснулась каждой украинской семьи и миллионов людей по всей Европе. Какие выводы мы сделали сегодня?

АРТЕФАКТ ЧЕРНОБЫЛЯ - украинский современный документальный фильм о расследовании Чернобыльской катастрофы на основе недавно рассекреченных архивов КГБ. Это фильм о последствиях катастрофы для Украины и всего мира, в которых мы живем сегодня. Украинский художник, продюсер и режиссер ленты Валерий Коршунов, который живет сегодня в эпицентре трагедии, переосмысливает катастрофу путем создания прогрессивных арт-проектов, которые впечатляют весь мир.

Съемки фильма проходили в Украине и в США на Burning Man, cаундтрек к ленте написан с участием известного битбоксера DUB FX и участника проекта Telepopmusic. Во время съемок фильма режиссером и продюсером фильма создан мурал на ЧАЭС, установлен рекорд Украины с самой большой диджитал-скульптурой «Чернобыльская Сияние» и проведено исследование КМИС, о знании украинцев о Чернобыльской аварии.

Основные впечатляющие результаты:

60% - не знают дату аварии на ЧАЭС;

92% - не знают норм радиации сегодня;

47% - до сих пор верят советским фейкам о Чернобыле.

«Чернобыльская информационная катастрофа» - это спланированная информационная кампания советского правительства с целью замалчивания причин аварии, масштабов радиационного загрязнения и сокрытия последствий ее деятельности. Пример Чернобыля четко показывает миру, что такое информационная катастрофа и какие жертвы могут повлечь за собой пропаганда, искажение информации и фейковые новости сегодня.

Валерий Коршунов - автор фильма:

“Пару лет я занимаюсь проблемой замалчивания информации о Чернобыльской катастрофе, каждый раз я говорю, что никто ничего не знает. Многие не верят.

Как это?

Как украинцы не знают про Чернобыль?

Давно не было исследований на эту тему. Что мы знаем про Чернобыль? Аудита финансов, которые потратила Украина на него за все 34 года, до сих пор нет. Не ведется Державный Реестр со списком ликвидаторов и пострадавших, мы не считаем их, не следим, льготы и пенсии не платим.

Мне стыдно, а вам?

Замалчивание начала эпидемии коронавируса Китаем, пожары в Чернобыле, фейки против Украины по время гибридной войны с Россией. Чернобыль. Мы на передовой информационных катастроф. Стоит ли про это забывать? Не глупо и беспечно это?

Во время пожаров в Чернобыле я курировал Волонтерський Штаб при Общественной Раде ГАЗВ на границе с Зоной Отчуждения. Передавали помощь на передовую пожарным и лесникам. Каждый второй вопрос у людей был про радиацию.

- Там же горит Рыжий лес, хранилице ядерных отходов, а ЧАЭС сгорит? А радиация на Киев пошла?

Давайте подумаем, что нам сделать с этим?

Мы снимали фильм почти год. Более 100 интервью. 3 континента. 8 стран. Куча историй, которые не вместятся в одно кино так точно.

Международные звезды, мурал на ЧАЭС, Артефакт ночью в Припяти, самая большая диджитал-скульптура в Украине, AR портал в Чернобыль на Burning Man, неизвестные переселенцы, государственные деятели и ещё куча всего.

Много неудобных вопросов.

Многие думают, что виновата власть. Но это мы сами выбрали такой путь. Не надо перекладывать ответственность с себя и сублимировать. Это наша ответственность, будут ли наши дети знать, что было, кто виноват, как действует радиация, уметь жить с Зоной Отчуждения под боком.

В день 34-й годовщины, задумайтесь, что вы знаете про Чернобыль. Всё ли вы знаете? Не беспечны ли мы сегодня так же как люди в 1986?”

Чернобыль - это глобальная Информационная Катастрофа, с которой мы живем сегодня. Чтобы не случилось с нами тогда - достаточно молчать. Время узнать правду и научиться с ней жить. Мы не жертвы - мы герои, которые стали щитом для всей Европы.

Фильм «Артефакт ЧЕРНОБЫЛЯ» снят при поддержке Украинского Культурного Фонда, Министерства культуры и информационной политики, Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Отраслевого государственного архива СБУ, Национального Музея Чернобыля, Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, МОО "Центр Припять ком".