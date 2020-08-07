Грибы из Чернобыля могут защитить от радиации: все детали

А вы тоже даже предположить ранее такое не могли?

Ученые из Стэнфордского университета сделали громкое заявление: грибы , которые выросли в зоне Чернобыльской АЭС, могут поглощать радиацию. Ученые предполагают, грибы смогут защитить астронавтов прямо в открытом космосе.

До сих пор космос является одной из главных опасностей для астронавтов. Это связано с уровнем радиации, который в том пространстве в 20 раз сильнее, чем на нашей планете. Чтобы защитить космонавтов от такой опасности ученые решили исследовать (ого) одно из наиболее радиоактивных мест на Земле — Чернобыль. Результаты поразили всех.

Исходя из даных, после взрыва реактора некоторые растения в городе стали настолько насыщены радиацией, что могут с легкостью убить человека менее, чем за минуту. В том же реакторе нашли и гриб, который питается радиацией.

Они поместили его на МКС для анализа его умений защищать космонавтов от излучения. Спустя месяц ученые отметили навыки организмом не только приспосабливаться к условиям радиации, но еще и уменьшать ее на 2%.

Напомним,