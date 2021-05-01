Супермама 3 сезон: чем удивят героини из Запорожья?

3 мая в 18:00 на СТБ начнется новая неделя реалити «Супермама», в рамках которой мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.

С понедельника по четверг они будут раскрывать свои лайфхаки и методы воспитания. И только одна из них станет «супермамой» по версии проекта.

Участницы отправятся в гости друг к другу, а после – выставят соперницам оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе участницами проекта станут мамы из Запорожья. Первой в гости приглашает мама восьмилетнего Никиты, Даша. Фитнес-тренер четко следит за своим питанием и внешним видом, поэтому прививает азы здорового образа жизни и сыну. Даша не только показывает Никите пример своими спортивными достижениями, но и лично тренирует его. Для Никиты мама – большая гордость, и именно он захотел, чтобы она стала участницей проекта. Разделят ли его восхищение соперницы Даши?

Второй в гости приглашает светская львица Илона. Участница работает в сфере международных брачных знакомств. Вместе с супругом она воспитывает двухлетнюю дочь Лизоньку. Беременность для Илоны была очень долгожданной, поэтому, узнав радостную новость, она решила перестроить свою жизнь под ребенка. 80% своего дня участница уделяет дочери, развивает ее и проводит с ней время. Как методы воспитания Илоны оценят соперницы и Дмитрий Карпачев?

Дальше участницы отправляются в гости к эмоциональной и непредсказуемой Анжелике. Вместе с супругом она воспитывает дочь Адель, которой полтора года. Героиня признается, что она – женщина-праздник: старается проживать день ярко и красочно! Анжелика веселится с доченькой, поет и танцует. Но эмоциональность участницы проявляется не только в позитивном ключе. Несколько лет назад она обращалась к врачам проекта «Я соромлюсь свого тіла», чтобы с их помощью справиться с непростым заболеванием – обсессивно-компульсивным расстройством. Как героиня воспитывает доченьку при таком сложном диагнозе? Готовы проверить участницы реалити.

Последней в гости приглашает блогер Настя. Вместе с супругом героиня воспитывает двухлетнего Егора. Участница не прислушивается к советам со стороны и не обращает внимания на общепринятые стереотипы в воспитании. Рождение сына помогло Насте найти себя в блогинге, и теперь она активно делится своими лайфхаками с подписчиками. Что о ее методах воспитания скажет Дмитрий Карпачев? А также, кто станет победительницей недели?

Смотрите в эфире.