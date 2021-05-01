Все не случайно: 5 фактов о новом сериале на СТБ

Все не случайно: 5 фактов о новом сериале на СТБ

Сериальная весна на СТБ продолжается! 10 мая, в 20:15, зрители увидят премьеру 16-серийной мелодрамы «Все не случайно». 5 фактов о новом проекте – в материале.

Совсем скоро зрители увидят премьеру 16-серийной мелодрамы, а пока – знакомим с сюжетом и актерами истории.

1. Интригующий сюжет. В центре истории – семья бизнесмена Олега Полянского. У них, казалось бы, все прекрасно: красавица-жена Анна сделала их дом образцовым, 15-летняя дочь Варя занимается престижным конным спортом. Но девочке не хватает материнского тепла, а Олегу – заботы и нежности супруги. Анна требовательна к дочери, хочет, чтобы на соревнованиях она всегда побеждала, и девочка изо всех сил пытается оправдать надежды матери. Однажды Варя падает с лошади прямо под копыта других наездников. Для ее спасения срочно нужна донорская кровь, но анализ ДНК показывает, что ни Олег, ни Анна не являются биологическими родителями девочки. Как такое возможно и что на самом деле произошло много лет назад? И смогут ли Полянские сохранить семью, когда встретятся с настоящей матерью Вари?

2. В сериале сыграют хорошо знакомые и любимые актеры. Так, историю на экране воплотят: Светлана Зельбет, Прохор Дубравин, Ольга Олексий, Ирина Кудашова и др.

3. Зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты и неслучайные случайности.

Сериал показывает, насколько случайные неслучайности могут изменить судьбы героев. Зрителям будет интересно следить за крутыми, непредсказуемыми поворотами на длинной дороге к счастью и сопереживать своим любимым персонажам», – рассказывает креативный продюсер сериала Максим Бернадский.

4. Чувственная любовная линия. Для Полянских судьба подготовила немало испытаний. Смогут ли они сохранить семью после того, как познакомятся с биологической матерью своей же дочери? И как изменится их отношение друг к другу?

5. Прекрасный выбор для просмотра в весенний вечер. Сериал напомнит о важных жизненных ценностях и даст много поводов для размышлений.

Смотрите мелодраму «Все не случайно» с 10 мая, с понедельника по четверг, в 20:15 на СТБ.