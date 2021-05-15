Киновыходные c Сильвестром Сталлоне: марафон «Рокки»

Есть вещи трендовые, есть мимолётные, а есть – вечные. Например, фильмы со Сильвестром Сталлоне.

Их можно пересматривать миллионы раз, и постоянно находить для себя что-то новое. Любителям Рокки Бальбоа и тем, кто ещё не сталкивался с серией фильмов об этом боксёре, крупно повезло: в воскресенье, 16 мая, на телеканале НЛО TV можно будет посмотреть сразу шесть частей знаменитой саги.

«Рокки», 16.05 в 12:00

История восхождения на спортивный олимп Рокки Бальбоа. К слову, его прототипом был известный боксер Чак Вепнер. Главный герой во что бы то ни стало мечтает стать чемпионом: днем подрабатывает вышибалой у местного криминального авторитета, а ночью тренируется в спорзале. Однажды Рокки выпадает долгожданный шанс исполнить мечту: в Филадельфию на очередной бой приезжает чемпион мира Крид, однако его противник накануне поединка травмирует руку. Крид не готов отменять бой и решает сразиться с местным боксером, и выбирает Рокки.

Фильм получил премию «Золотой Глобус», три премии «Оскар» и ещё много различных наград.

«Рокки II», 16.05 в 14:20

Продолжение истории. Рокки, несмотря на большой потенциал в спорте, оставил «кровавое дело». Он пытается наладить отношения с красавицей женой и найти другое призвание в жизни. Но прошлое не дает покоя, ведь спорт — это и есть его жизнь. Не обращая внимания на мольбы жены, Рокки соглашается принять участие в матче-реванше с Аполло Кридом. Кто станет победителем в этот раз?

«Рокки III», 16.05 в 16:30

Рокки – мировая звезда, у него толпы фанатов, море денег и головокружительный успех. Но это играет против боксёра – излишняя самоуверенность и невероятное количество травм приводят к тому, что непобедимый Рокки… проигрывает! Как это часто бывает, в самый трудный момент от героя отворачиваются все… Кто же станет настоящим другом по несчастью для Рокки Бальбоа, и чем закончится история успеха и провала?

«Рокки IV», 16.05 в 18:30

Победив самоуверенного Джеймса Лэнга, Рокки отстаивает свой титул и достоинство. В отличие от своего друга Крида Рокки понимает, что время его побед прошло. Когда в США приезжает советский боксер Иван Драго – прозванный «Сибирским экспрессом», то заявляет, что его подопечный хотел бы провести показательный бой с Рокки Бальбоа. Но в итоге вызов принимает Аполло Крид. К сожалению, этот бой оказывается для Крида последним в жизни. Рокки намерен отомстить за гибель друга и вызывает Драго на бой. Теперь это дело чести.

«Рокки V», 16.05 в 20:20

Рокки одержал победу над «несокрушимым» советским бойцом Иваном Драго, но после этого карьера Бальбоа всё же идет на спад. Не тот возраст, не так спортивная форма, состояние растрачено… Поэтому герой вынужден вернуться туда, откуда начал свой звездный путь. Карьера тренера вселяет в Рокии новые силы и стремления, а случайная встреча сводит его с молодым бойцом по имени Томми Ганн. В нём Рокки видит молодого себя, и каждую победу Томми воспринимает как свой успех. Но куда приведут Томми его амбиции?

«Рокки Бальбоа», 16.05 в 22:10

Завершающая часть спортивной драмы. Рокки, тоскуя по славе, хочет доказать, что он еще ого-го. Теперь его прототипом является самый возрастной чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман. В этой части раскрыты и непростые отношения Рокки с сыном, и внутренние переживания героя по поводу спорта, карьеры, самого себя. Теперь у Бальбоа нет желания быть даже тренером, он является владельцем небольшого итальянского ресторанчика, где лично принимает гостей и рассказывает истории из своей насыщенной биографии. Но всё не клеится, и Рокки решает в очередной раз выйти на ринг, чтобы доказать «не важно, как ты бьешь, важно, как держишь удар».