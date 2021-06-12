"Отряд "Дельта" – героический боевик с Чаком Норрисом

«Отряд «Дельта» – захватывающий американский боевик о спасении заложников от террористов.

Это динамичное кино заставляет искренне сопереживать главным героям. Ведь они, отважно рискуя собственной жизнью, спасают других неповинных людей. Одну из главных ролей в фильме исполняет неподражаемый актер и настоящий мастер боевых искусств Чак Норрис. А это значит, что без экшна, впечатляющих трюков и, конечно же, невероятной харизмы здесь точно не обошлось!

Согласно сюжету арабские террористы захватывают американский авиалайнер, совершающий рейс Афины – Нью-Йорк. Пассажиры и экипаж оказываются в заложниках, а пилотам отдается приказ лететь на Ближний Восток. Об ужасающем событии узнают в Белом доме. И для того, чтобы освободить заложников, правительство направляет для их спасения первоклассных бойцов – отряд «Дельта». Возглавляет его талантливый военный и ветеран Вьетнамской войны полковник Ник Александер (актер Ли Марвин).

Параллельно ранее ушедшего в отставку капитана Скотта Маккоя (он же Чак Норрис) возвращают на службу. Уже в звании майора он присоединяется к «Дельте» и вместе с бойцами спецподразделения летит спасать заложников. Но их освобождение оказывается совершенно непростой задачей, ведь преступники орудуют на своей территории и очень тщательно подготовились к этой операции.

Сьемки киноленты «Отряд «Дельта» проходили в Израиле. Интересно, что в начале фильма создатели воспроизвели реальную операцию под названием «Орлиный коготь». Это была неудавшаяся попытка американских военных спасти своих сограждан-заложников, взятых в плен в посольстве США в Тегеране (Иран) в 1980 году.

К слову, «Отряд «Дельта» стал последним фильмом, в котором в возрасте 62 лет снимался высокий блондин с низким голосом и обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Кошка Балу» (1966 год) – Ли Марвин.

Смотрите фильм «Отряд «Дельта», а за ним сразу же «Отряд «Дельта» 2» в субботу, начиная с 18:20, на канале НЛО TV!