Ужасы – для любителей острых ощущений: "Навстречу тьме: Пука!"
В современном мире ужасы стали одним из самых популярных жанров в кино. На контрасте с расслабленностью и легкостью, которую зритель ощущает при просмотре мелодрам или комедий, ужастики щекочут нервы.
«Навстречу тьме: Пука!» – это третья серия американского телесериала ужасов, который в целом состоит из двенадцати полнометражных эпизодов. Интересно, что каждый из них – это отдельная целостная история со своими актерами и режиссерами. А повествуют они о событиях, связанных с известными праздниками.
Непосредственно эпизод «Навстречу тьме: Пука!» переносит зрителя в период Рождества. По сюжету, актер по имени Уилсон переезжает в новую квартиру, чтобы начать жизнь с чистого листа. В кафе он замечает объявление о кастинге актеров и, желая подзаработать, приходит на пробы. Там ему единственному предлагают работу аниматора в ростовом костюме новой детской игрушки под названием Пука. Последняя становится настоящим хитом среди детей, но выглядит довольно странно и наделена своеобразной особенностью – рандомно произносит записанные фразы людей и может быть милой или злобной. При этом настроение Пука выбирает сама. Вскоре после начала работы в костюме куклы Уилсон понимает, что с ним происходят странные и даже пугающие вещи, которые он не может объяснить. Провалы в памяти, погром в квартире и леденящие кровь кошмары, в которых стирается грань между вымыслом и реальностью, – лишь часть того, с чем приходится столкнуться главному герою.
Эпизод постоянно держит в напряжении и заставляет пристально следить за развитием сюжета. Временами кажется, что некоторые события совершенно нелогичны и даже безумны. Но это, определенно, придает фильму еще большей мистики и загадочности. К слову, эпизод «Навстречу тьме: Пука!» получил весьма лестные высказывания многих кинокритиков сразу же после премьеры. Позитивные оценки получила и игра актеров, в числе которых Няша Хатенди (Уилсон Клоуз), Латарша Роуз (Мелани Бёрнс), Дейл Дики (Рэд), Джонни Берриман (Тай) и другие.
В общем, надеемся, вы уже заинтригованы. А значит, советуем добавить в планы на выходные просмотр этого крутого сериала. В субботу, 19 июня, в 23:00, смотрите «Навстречу тьме: Пука!» на НЛО TV. А уже в воскресенье в это же время на канале выйдет четвертый эпизод сериала – «Навстречу тьме: Новый год, новая ты». Будет ужасно интересно!