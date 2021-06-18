Ужасы – для любителей острых ощущений: "Навстречу тьме: Пука!"

Эксклюзив 18 июня 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ужасы – для любителей острых ощущений:

В современном мире ужасы стали одним из самых популярных жанров в кино. На контрасте с расслабленностью и легкостью, которую зритель ощущает при просмотре мелодрам или комедий, ужастики щекочут нервы.

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И если вы в числе любителей острых ощущений, предлагаем обратить внимание на сериал «Навстречу тьме», один из эпизодов которого уже в эту субботу, в 23:00, выйдет на канале НЛО TV.

«Навстречу тьме: Пука!» – это третья серия американского телесериала ужасов, который в целом состоит из двенадцати полнометражных эпизодов. Интересно, что каждый из них – это отдельная целостная история со своими актерами и режиссерами. А повествуют они о событиях, связанных с известными праздниками.

Непосредственно эпизод «Навстречу тьме: Пука!» переносит зрителя в период Рождества. По сюжету, актер по имени Уилсон переезжает в новую квартиру, чтобы начать жизнь с чистого листа. В кафе он замечает объявление о кастинге актеров и, желая подзаработать, приходит на пробы. Там ему единственному предлагают работу аниматора в ростовом костюме новой детской игрушки под названием Пука. Последняя становится настоящим хитом среди детей, но выглядит довольно странно и наделена своеобразной особенностью – рандомно произносит записанные фразы людей и может быть милой или злобной. При этом настроение Пука выбирает сама. Вскоре после начала работы в костюме куклы Уилсон понимает, что с ним происходят странные и даже пугающие вещи, которые он не может объяснить. Провалы в памяти, погром в квартире и леденящие кровь кошмары, в которых стирается грань между вымыслом и реальностью, – лишь часть того, с чем приходится столкнуться главному герою.

Эпизод постоянно держит в напряжении и заставляет пристально следить за развитием сюжета. Временами кажется, что некоторые события совершенно нелогичны и даже безумны. Но это, определенно, придает фильму еще большей мистики и загадочности. К слову, эпизод «Навстречу тьме: Пука!» получил весьма лестные высказывания многих кинокритиков сразу же после премьеры. Позитивные оценки получила и игра актеров, в числе которых Няша Хатенди (Уилсон Клоуз), Латарша Роуз (Мелани Бёрнс), Дейл Дики (Рэд), Джонни Берриман (Тай) и другие.

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Режиссером эпизода стал Начо Вигалондо. Этот талантливый испанец известен миру многими своими работами, среди которых и культовый научно-фантастический триллер «Временная петля», и «Моя девушка – монстр» в главной роли с Энн Хэтэуэй, и множество других достойных кинолент. Интересно, что эпизод «Навстречу тьме: Пука!» режиссер снял примерно за 17 дней. Но как считает сам Начо Вигалондо, не всегда большое количество потраченного на съемочный процесс времени определяет качество продукта. И тут не можем с ним не согласиться! Ведь режиссер действительно креативно обыграл сценарий и показал зрителю целый мир с альтернативной реальностью, который определяется состоянием человеческого разума.

В общем, надеемся, вы уже заинтригованы. А значит, советуем добавить в планы на выходные просмотр этого крутого сериала. В субботу, 19 июня, в 23:00, смотрите «Навстречу тьме: Пука!» на НЛО TV. А уже в воскресенье в это же время на канале выйдет четвертый эпизод сериала – «Навстречу тьме: Новый год, новая ты». Будет ужасно интересно!

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