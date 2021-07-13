Моя семья и другие звери: лемуры-хулиганы, любопытные пеликаны и выдра с раздвоением личности

13 июляв 10:00 на телеканале «Интер» стартует показ британского комедийно-драматического сериала «Моя семья и другие звери».

Это экранизация знаменитого одноименного романа Джеральда Даррелла, который рассказывает о жизни его семьи на острове Корфу. В картине много юмора, трогательных моментов, красивых пейзажей, а еще – много необычных актеров. Накануне премьеры – несколько интересных фактов о съемках сериала.

Зоопарк в кадре

В фильме, основанном на мемуарах известного натуралиста, в кадре можно увидеть самых разных зверей, птиц и насекомых. Среди них – дрессированные пеликаны, ленивцы, стервятники, фламинго, выдры, чайки, крокодилы и даже гигантская африканская наземная улитка. Всего в сериале представлено более 100 видов различных животных!

Часть пернатых и хвостатых актеров находили на Корфу, а часть – привозили из Великобритании. Причем съемочный график выстраивали под зверей. Например, сцены с не привыкшими к жаре британскими животными ставили всегда или рано утром, или вечером, когда температура воздуха на улице не такая высокая. Кроме того, у некоторых зверюшек были дублеры, чтобы они могли подменить друг друга, когда кто-то из них устает или капризничает.

Хвостатая звезда

Среди животных в «Моей семье и других зверях» есть настоящие знаменитости. Например, пса Дарреллов – Роджера – играет 10-летняя собачка по кличке Моссап. У нее большой актерский опыт. Свою первую роль она сыграла, еще будучи щенком, в сериале «Несчастные случаи». Также она снималась в многосерийной драме «Корона», в рекламе и даже гастролировала вместе с Королевской шекспировской труппой. Моссап – настолько хорошая актриса, что ей легко доверяли даже сложные драматические сцены. Например, она смогла отлично отыграть момент ранения, когда по сюжету в нее стреляет из ружья один из героев. А после этого выстрела длительное время в кадре собаке приходилось изображать, как будто у нее не действуют задние лапы.

Клонирование выдры

Еще одна яркая звезда сериала – азиатская короткопалая выдра Руди, которая считается единственной в Великобритании ручной выдрой, работающей в кино и на телевидении. Она участвовала в десятках шоу. Дрессированная выдра – такая редкость, что создателям сериала даже пришлось ее «клонировать». Ведь по сюжету юный натуралист Джерри Даррелл решил заняться разведением выдр на Корфу, а для этого нужна как минимум пара животных. Но привлечь к съемкам диких зверей не получилось. Поэтому Руди самой пришлось играть и за себя, и за своего партнера. Выдра принадлежит 82-летней актрисе Дафне Невилл. Чтобы не мучить зверька и его владелицу перелетами на Корфу, сцены с выдрой снимали у реки возле дома Дафны в Глостершире. И постановщикам пришлось превращать эту британскую местность в уголок греческой природы.

Своенравные пеликаны

Больше всего хлопот доставляли на съемках пеликаны. Они любили бегать по площадке и исследовать все вокруг своими гигантскими клювами. А поскольку эти птицы – огромные, то актеров и съемочную группу просили держаться от них подальше. Ведь они запросто могут сбить с ног человека. Однажды даже покусали самого юного актера – 14-летнего Майло Паркера, который играет Джеральда Даррелла в детстве. А еще очень важно было правильно кормить этих пернатых. «Я их кормил лучшей рыбой, которую покупал на ближайшем рынке, – рассказывает дрессировщик птиц. – Но мы должны были всегда держать пеликанов немного голодными, чтобы они реагировали на еду во время съемок. Но если птицы были слишком голодны, они начинали бегать за актерами, выпрашивая еду, и тем самым пугали их». Правда, даже с помощью еды полностью подчинить пеликанов воле режиссера не получалось. В кадре они делали только то, что сами хотели. Например, в сериале есть сцена, где Джерри Даррелл выгуливает этих гигантских птиц на поводке, чтобы доказать своей матери, что он может их контролировать. Но съемки этой сцены были больше похожи на то, что именно пеликаны выгуливают Майло, потому что пернатые шли, куда сами хотели, а актеру приходилось следовать за ними.

Невоспитанные лемуры

Больше всего буянили на съемочной площадке лемуры. По сюжету Джерри спасает пару этих животных от моряка, который пытался продать их в таверне. Однако, когда мальчик приносит их домой, они переворачивают все с ног на голову. Впрочем, два зверька утраивали бардак постоянно – и в кадре, и вне его. «Поначалу лемуры немного стеснялись, но как только привыкли к студии, стали прыгать повсюду, а в качестве трамплина использовали актеров, – рассказывает дрессировщик Лиз Торнтон. –Также они не стеснялись залезть в чужую тарелку во время обеда или выпить из чьего-то бокала».

Следить за приключениями семьи Дарреллов и их домашнего зоопарка на острове Корфу можно с 13 июля со вторника по пятницу в 10:00 на телеканале «Интер».

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